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Ex-Minister: Männer-Demo gegen Gewalt an Frauen

Pflegereform bringt deutliche Gehaltserhöhung
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Am Freitag in Wien ++ "Es reicht" ++ Auch Schauspieler  Cornelius Obonya ist dabei
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Angesichts immer neuer Gewalttaten gegen Frauen und immer neuer Femizide hat sich jetzt eine Männer-Initiative "StoP - Männer zeigen Haltung" gegründet. Am Freitag veranstaltet diese in Wien eine Demo, Treffpunkt ist der Karajan-Platz in Wien bei der Staatsoper.

Mit dabei auch ein früherer Minister, und zwar Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen, zusammen u. a. mit Theatermacht Stefan Ebner und Schauspieler Cornelius Obonya.

Ein Mann mit grauen Haaren und hellem Hemd spricht und lächelt seitlich in die Kamera.
Cornelius Obonya. © APA/HANS KLAUS TECHT

"Wir haben genug von der Betroffenheitsrhetorik nach jedem Femizid. Wir haben genug, wenn keine Konsequenzen folgen. Die StoP-Kampagne "Männer zeigen Haltung" macht sichtbar, was zu lange unsichtbar war: dass Zivilcourage männlich sein kann und muss. Es gibt keine Ausrede mehr! Jeder Mann kann einen Beitrag zu einer männlichen Verantwortungskultur leisten, die unser Land dringend braucht" so die Initiative .

Ex-Minister Rauch sei der "100. Mann dieser Kampagne". Er habe die bundesweite Etablierung von StoP forciert – und zeigt jetzt erneut, dass Verantwortung nicht mit dem Ende einer politischen Funktion endet.

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