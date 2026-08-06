Ex-Minister: Männer-Demo gegen Gewalt an Frauen

Am Freitag in Wien ++ "Es reicht" ++ Auch Schauspieler Cornelius Obonya ist dabei

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Angesichts immer neuer Gewalttaten gegen Frauen und immer neuer Femizide hat sich jetzt eine Männer-Initiative "StoP - Männer zeigen Haltung" gegründet. Am Freitag veranstaltet diese in Wien eine Demo, Treffpunkt ist der Karajan-Platz in Wien bei der Staatsoper.

Mit dabei auch ein früherer Minister, und zwar Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen, zusammen u. a. mit Theatermacht Stefan Ebner und Schauspieler Cornelius Obonya.

Cornelius Obonya. © APA/HANS KLAUS TECHT

"Wir haben genug von der Betroffenheitsrhetorik nach jedem Femizid. Wir haben genug, wenn keine Konsequenzen folgen. Die StoP-Kampagne "Männer zeigen Haltung" macht sichtbar, was zu lange unsichtbar war: dass Zivilcourage männlich sein kann und muss. Es gibt keine Ausrede mehr! Jeder Mann kann einen Beitrag zu einer männlichen Verantwortungskultur leisten, die unser Land dringend braucht" so die Initiative .

Ex-Minister Rauch sei der "100. Mann dieser Kampagne". Er habe die bundesweite Etablierung von StoP forciert – und zeigt jetzt erneut, dass Verantwortung nicht mit dem Ende einer politischen Funktion endet.