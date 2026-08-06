Blaualgen-Warnung für den Herrenteich

Die anhaltende Hitzewelle macht den Badeseen in Niederösterreich zu schaffen. Nach der Blaualgen-Warnung im Moorbad in Schrems wurde nun auch im Herrenteich in Litschau, ebenfalls Bezirk Gmünd, ein erhöhtes Vorkommen an Cyanobakterien festgestellt.

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Ein Badeverbot besteht in Litschau derzeit nicht. Die Gemeinde hat jedoch Warntafeln aufgestellt und rät Badegästen dringend, sich nach dem Baden zu duschen. Besonders betroffen sind Hunde, für die die Blaualgen ebenfalls gefährlich werden können.

Lage bleibt angespannt in der Region

Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Auch im Moorbad Schrems wird weiterhin vom Baden abgeraten. Im Waldviertler Geißbachteich bei Amaliendorf, Bezirk Gmünd, gilt aufgrund erhöhter Blaualgen-Werte bereits ein Badeverbot. Der Naturbadeteich in Pyhra, Bezirk St. Pölten, ist wegen mangelnder Wasserqualität gesperrt.

Pegelstände sinken

Auch die Wasserstände leiden unter der Trockenheit. Der Lunzer See, Niederösterreichs größter natürlicher See, liegt mit einem Pegelstand von 187 Zentimetern deutlich unter dem Mittelwert.

Fazit: Die Hitze setzt den niederösterreichischen Badeseen weiter zu – von Warntafeln bis zu Badeverboten reicht die Bandbreite der Maßnahmen.