Litschau
Blaualgen-Warnung für den Herrenteich
Ein Badeverbot besteht in Litschau derzeit nicht. Die Gemeinde hat jedoch Warntafeln aufgestellt und rät Badegästen dringend, sich nach dem Baden zu duschen. Besonders betroffen sind Hunde, für die die Blaualgen ebenfalls gefährlich werden können.
Lage bleibt angespannt in der Region
Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Auch im Moorbad Schrems wird weiterhin vom Baden abgeraten. Im Waldviertler Geißbachteich bei Amaliendorf, Bezirk Gmünd, gilt aufgrund erhöhter Blaualgen-Werte bereits ein Badeverbot. Der Naturbadeteich in Pyhra, Bezirk St. Pölten, ist wegen mangelnder Wasserqualität gesperrt.
Pegelstände sinken
Auch die Wasserstände leiden unter der Trockenheit. Der Lunzer See, Niederösterreichs größter natürlicher See, liegt mit einem Pegelstand von 187 Zentimetern deutlich unter dem Mittelwert.
Fazit: Die Hitze setzt den niederösterreichischen Badeseen weiter zu – von Warntafeln bis zu Badeverboten reicht die Bandbreite der Maßnahmen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden