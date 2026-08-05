Arbeiter geriet in Schredder und starb

Ein 56-Jähriger hatte versucht, Material aus einer Trichteröffnung zu entfernen - und kam dabei in eine Schredder-Anlage.

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Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist am Dienstagnachmittag ein 56-Jähriger tödlich verletzt worden. Er dürfte versucht haben, Material aus der Trichteröffnung eines Schredders zu entfernen. Dabei geriet der Mann aus dem Bezirk Mödling in die Anlage.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.