Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bezirk Mödling

Arbeiter geriet in Schredder und starb

Eine brennende Kerze leuchtet in dunkler Umgebung.
© Unsplash
Ein 56-Jähriger hatte versucht, Material aus einer Trichteröffnung zu entfernen - und kam dabei in eine Schredder-Anlage.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist am Dienstagnachmittag ein 56-Jähriger tödlich verletzt worden. Er dürfte versucht haben, Material aus der Trichteröffnung eines Schredders zu entfernen. Dabei geriet der Mann aus dem Bezirk Mödling in die Anlage.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Unfall in Kenntnis gesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Auch interessant

Wiener Bäder zählen 1,5 Millionen Gäste

Pitt & Jolie: Millionen-Streit geht in die nächste Runde

9.500 Verfahren: Privatkonkurse explodieren

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Heiligenkreuz bekommt neues Nahversorger-Herzstück

Der Kampf ums letzte Wasser

Krems wird kulinarische Welthauptstadt

Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

154 statt 80 km/h: Raser fliegt aus dem Verkehr

Arbeiter geriet in Schredder und starb

Gruselfund am Truppenübungsplatz

Weltklänge: "hiesige & dosige" Legenden in Wieselburg

Nach 100 Jahren: Mineralien-Schatz zurück in Klosterneuburg

Neues Werk: Freisinger als Trockeneis-Pionier