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Pkw-Beschlagnahme

154 statt 80 km/h: Raser fliegt aus dem Verkehr

Schwarzes Auto fährt mit hoher Geschwindigkeit durch eine unscharfe, ländliche Landschaft.
© Unsplash
Vollbremsung für einen 25-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg: Der Mann rast am Dienstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Biedermannsdorf Richtung Wien durch eine 80er-Zone – mit sage und schreibe 154 km/h! Fast doppelt so schnell wie erlaubt donnert der Lenker über die Autobahn, ehe ihn Polizeibeamte ins Visier nehmen.
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Verfolgungsjagd endet in Vösendorf

Die Beamten zögern nicht lange: Sie nehmen die Verfolgung auf und stoppen den Raser schließlich in Vösendorf. Für den 25-Jährigen hat der Vollgas-Trip teure Konsequenzen: Sein Führerschein ist vorläufig weg, der Pkw wird beschlagnahmt.

Vollgas-Trip endet mit Führerscheinabnahme

Zudem erwartet ihn eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

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Fazit: Ein Moment des Leichtsinns – und schon ist der Führerschein weg: Die Exekutive zeigt, dass Rasen auf Niederösterreichs Autobahnen empfindliche Folgen hat.

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