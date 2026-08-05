Pkw-Beschlagnahme
154 statt 80 km/h: Raser fliegt aus dem Verkehr
Verfolgungsjagd endet in Vösendorf
Die Beamten zögern nicht lange: Sie nehmen die Verfolgung auf und stoppen den Raser schließlich in Vösendorf. Für den 25-Jährigen hat der Vollgas-Trip teure Konsequenzen: Sein Führerschein ist vorläufig weg, der Pkw wird beschlagnahmt.
Vollgas-Trip endet mit Führerscheinabnahme
Zudem erwartet ihn eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
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Fazit: Ein Moment des Leichtsinns – und schon ist der Führerschein weg: Die Exekutive zeigt, dass Rasen auf Niederösterreichs Autobahnen empfindliche Folgen hat.
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