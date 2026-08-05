Street Food Festival
Krems wird kulinarische Welthauptstadt
Vier Millionen Gäste, ein Konzept
Seit 2015 tourt das Festival durch Österreich und begeisterte bereits rund vier Millionen Besucher. Hinter dem einzigartigen Tour-Projekt steht Showproduzent Jochen Auer mit seiner Stage Culinarium Catering GmbH, die seit 26 Jahren Weltstars wie die Rolling Stones, Metallica oder Elton John bekocht.
Geschmacksexplosion auf Rädern
Dutzende Food-Trucks servieren Köstlichkeiten aus aller Welt: mexikanisch, indisch, skandinavisch, dazu Mini Donuts, Crêpes und heimische Schmankerl – alles frisch vor Ort zubereitet. Besucher schlendern von Stand zu Stand und genießen die Welt in kleinen Häppchen.
Genuss-Explosion: Street-Food-Festival erobert Krems
Zu der Vielzahl an hochwertigen "Food-Ständen" werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.
ÖFFNUNGSZEITEN: SAMSTAG: von 11 bis 22 Uhr / SONNTAG: von 11 bis 20 Uhr (außer anders angegeben!) EINTRITT FREI! Alle Infos: www.streetfood-festival.eu
Fazit: Ein Fest für alle Sinne, das Krems für ein Wochenende zur kulinarischen Welthauptstadt macht.
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