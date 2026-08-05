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Street Food Festival

Krems wird kulinarische Welthauptstadt

Junge Frau bekommt frisches Essen an einem Foodtruck und lächelt dabei glücklich.
© European Street Food Festival
Genuss aus aller Welt erobert Krems, das mit seiner malerischen Altstadt und Weinbautradition ohnehin ideale Kulisse für Festivals bietet: Das European Street Food Festival feiert nach seinem 10-jährigen Jubiläum 2025 auch 2026 weiter volle Fahrt.
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Vier Millionen Gäste, ein Konzept

Seit 2015 tourt das Festival durch Österreich und begeisterte bereits rund vier Millionen Besucher. Hinter dem einzigartigen Tour-Projekt steht Showproduzent Jochen Auer mit seiner Stage Culinarium Catering GmbH, die seit 26 Jahren Weltstars wie die Rolling Stones, Metallica oder Elton John bekocht.

Person hält einen großen Burger mit verschiedenen Zutaten und Bacon in beiden Händen.
Mit großem Appetit. © European Street Food Festival

Geschmacksexplosion auf Rädern

Dutzende Food-Trucks servieren Köstlichkeiten aus aller Welt: mexikanisch, indisch, skandinavisch, dazu Mini Donuts, Crêpes und heimische Schmankerl – alles frisch vor Ort zubereitet. Besucher schlendern von Stand zu Stand und genießen die Welt in kleinen Häppchen.

Genuss-Explosion: Street-Food-Festival erobert Krems

Zu der Vielzahl an hochwertigen "Food-Ständen" werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.

ÖFFNUNGSZEITEN: SAMSTAG: von 11 bis 22 Uhr / SONNTAG: von 11 bis 20 Uhr (außer anders angegeben!) EINTRITT FREI! Alle Infos: www.streetfood-festival.eu

Fazit: Ein Fest für alle Sinne, das Krems für ein Wochenende zur kulinarischen Welthauptstadt macht.

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