Krems wird kulinarische Welthauptstadt

Genuss aus aller Welt erobert Krems, das mit seiner malerischen Altstadt und Weinbautradition ohnehin ideale Kulisse für Festivals bietet: Das European Street Food Festival feiert nach seinem 10-jährigen Jubiläum 2025 auch 2026 weiter volle Fahrt.

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Vier Millionen Gäste, ein Konzept

Seit 2015 tourt das Festival durch Österreich und begeisterte bereits rund vier Millionen Besucher. Hinter dem einzigartigen Tour-Projekt steht Showproduzent Jochen Auer mit seiner Stage Culinarium Catering GmbH, die seit 26 Jahren Weltstars wie die Rolling Stones, Metallica oder Elton John bekocht.

Mit großem Appetit. © European Street Food Festival

Geschmacksexplosion auf Rädern

Dutzende Food-Trucks servieren Köstlichkeiten aus aller Welt: mexikanisch, indisch, skandinavisch, dazu Mini Donuts, Crêpes und heimische Schmankerl – alles frisch vor Ort zubereitet. Besucher schlendern von Stand zu Stand und genießen die Welt in kleinen Häppchen.

Genuss-Explosion: Street-Food-Festival erobert Krems

Zu der Vielzahl an hochwertigen "Food-Ständen" werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.

ÖFFNUNGSZEITEN: SAMSTAG: von 11 bis 22 Uhr / SONNTAG: von 11 bis 20 Uhr (außer anders angegeben!) EINTRITT FREI! Alle Infos: www.streetfood-festival.eu

Fazit: Ein Fest für alle Sinne, das Krems für ein Wochenende zur kulinarischen Welthauptstadt macht.