Neues Werk: Freisinger als Trockeneis-Pionier

In Margarethen am Moos entsteht ein neuer Produktionsstandort von Gas & Technik FREISINGER GmbH & Co KG. Unter der Bezeichnung "MaM" nimmt das Unternehmen dort seine Fertigung unmittelbar neben der Biogasanlage der EVM Energie Versorgung Margarethen am Moos auf – einer der größten und modernsten Anlagen ihrer Art in ganz Österreich.

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Bereits jetzt dient der Standort auch als Filiale, in der Kunden Trockeneis selbst abholen können – als vierter Standort neben Wien, Wiener Neustadt und dem deutschen Iserlohn.

Der Rohstoff kommt ohne Umweg

Das Konzept dahinter ist simpel und clever zugleich: FREISINGER gewinnt das CO₂ für seine Trockeneisproduktion direkt vor Ort. "Wir produzieren dort direkt an der Rohstoffquelle und benötigen keinen Tankwagen, der uns den Rohstoff CO₂ bringen muss", so CEO Thomas Freisinger. Kein Lieferverkehr, keine Wartezeiten – und vor allem keine Abhängigkeit von fremden Anbietern: "Wir sind komplett unabhängig von anderen Industriegasekonzernen, die uns beliefern müssten." In Deutschland läuft das Geschäftsmodell bereits nach demselben Muster, mit einem entscheidenden Unterschied: In Margarethen am Moos gehören die Trockeneismaschinen der Firma FREISINGER selbst.

Vom Kühlgut bis zur Pharmalogistik

Abnehmer für das Trockeneis aus Margarethen am Moos finden sich in mehreren Branchen: Lebensmitteltransporte, Pharma-Logistik und Reinigungsbetriebe, die auf Trockeneisstrahlen setzen, zählen zu den Hauptanwendungsbereichen. Ein zusätzlicher Pluspunkt der Lage: Der nahe Flughafen Wien-Schwechat beherbergt zahlreiche Firmen, die für den Kühlgut-Versand per Luftfracht regelmäßig auf Trockeneis angewiesen sind.

Chemiker wacht über Gasqualität

Parallel zum Ausbau der Produktion treibt FREISINGER auch die Qualitätssicherung voran: Für alle österreichischen und deutschen Standorte wird derzeit eine ISO9001-Zertifizierung angestrebt. Ein eigens engagierter Chemiker überwacht als Qualitätsmanager die Gasqualität und steht dem Unternehmen beratend zur Seite.

Vorreiter in Österreich

Mit dem neuen Standort beansprucht FREISINGER eine Vorreiterrolle für sich: "Wir sind in Österreich nun auch First-Mover mit Trockeneis-Produktion direkt an der Rohstoffquelle beziehungsweise Biogasanlage", betont das Unternehmen.

Fazit: Mit der Kombination aus eigener Rohstoffquelle, kurzen Wegen und wachsender Qualitätsstruktur positioniert sich FREISINGER als Trockeneis-Pionier in Österreich. Nähere Informationen finden sich unter: www.trockeneis-online.com.