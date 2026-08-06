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Neuer Real-Wirbel: Vinicius Jr. hat alles gelöscht
Seit Mittwochabend ist das Instagram-Profil von Vinicius Jr. (26) komplett leer. Seine 64 Millionen Follower können nun keine Fotos und Videos von ihm sehen.
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Die Gerüchteküche brodelt noch mehr. Einige vermuten, dass dies ein Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied von Vinicius Jr. hindeuten würde. Der Brasilianer wird in den vergangenen Tagen immer intensiver mit dem Premier-League-Sieger FC Arsenal in Verbindung gebracht. Die spanischen Medien stuften den Wechsel zwischenzeitlich als "sehr wahrscheinlich" ein.
Erste Einheiten unter Mourinho
Wie die "Marca" berichtet, sieht die Lage mittlerweile etwas anders aus. Der Spieler soll sich am gestrigen Mittwoch mit Real Madrid getroffen haben, um über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus zu besprechen. Unter anderem hat seine Gehaltsforderung eine Einigung gestoppt. Dieses Treffen wird nun als positiv bewertet. Demnach soll Vini Jr. in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben und danach über 22 Millionen Euro Nettogehalt kassieren.
Seit einigen Tagen ist der Brasilianer wieder zurück im Training von Real. Dabei absolvierte er seine ersten Einheiten unter dem neuen Coach José Mourinho. Der Trainer fordert, dass alle Stars bleiben sollen. In den Gesprächen ist auch Mourinho involviert.
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