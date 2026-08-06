Mini-Spritpreisbremse der Regierung ohne Wirkung

Die Spritpreise sind im Juli deutlich gestiegen. Vor allem Diesel nähert sich vielerorts der Marke von zwei Euro pro Liter. Die Mini-Spritpreisbremse der Regierung verpufft völlig.

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Nach der kurzen Entspannung im Juni haben die Spritpreise im Juli wieder deutlich angezogen. Super kostete im Monatsdurchschnitt 1,796 Euro pro Liter und damit 10,4 Cent mehr als im Vormonat. Für Diesel mussten Autofahrer im Schnitt 1,904 Euro bezahlen, was einem Plus von 12,7 Cent entspricht.

Aktuell liegt der Dieselpreis vielerorts bereits knapp bei zwei Euro pro Liter, während Benzin weiterhin rund 1,80 Euro kostet, so der ÖAMTC. Die zuletzt gesunkenen Rohölpreise machten sich an den Zapfsäulen erneut nicht bemerkbar. Dadurch hat die Entkoppelung der Tankstellenpreise von den Entwicklungen am Rohölmarkt weiter zugenommen, bilanziert der ÖAMTC weiter.

Unterschiede in Europa

Der Preisanstieg war nicht nur in Österreich zu beobachten. Auch in vielen anderen europäischen Ländern verteuerten sich Benzin und Diesel infolge der aktuellen geopolitischen Spannungen. Allerdings fiel der Anstieg dort teilweise geringer aus. Die in Österreich geltende Regelung, wonach sich die Kraftstoffpreise grundsätzlich an den internationalen Notierungen für Benzin und Diesel orientieren müssen, bringt derzeit laut den vorliegenden Informationen keinen erkennbaren Vorteil gegenüber anderen europäischen Ländern.

Große Preisunterschiede

Innerhalb Österreichs unterscheiden sich die Spritpreise zwischen den Bundesländern derzeit nur moderat. Oberösterreich, die Steiermark, das Burgenland, Kärnten und Niederösterreich zählen aktuell zu den günstigeren Regionen. Etwas höher ist das Preisniveau üblicherweise in Vorarlberg, Salzburg, Wien und Tirol. Zwischen dem günstigsten und teuersten Bundesland liegen derzeit rund zehn Cent pro Liter Super sowie etwa drei Cent pro Liter Diesel.

Deutlich größer sind die Preisunterschiede zwischen gewöhnlichen Tankstellen und jenen entlang der Autobahnen. Dort kostet Diesel derzeit bis zu 2,399 Euro pro Liter, Super bis zu 2,199 Euro. Damit beträgt der Aufpreis gegenüber den günstigsten Tankstellen in Österreich rund 50 Cent je Liter.