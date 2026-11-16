Warum du diese ORF-SMS sofort löschen solltest

Kriminelle verschicken aktuell gefälschte SMS im Namen der ORF-Beitragsservice GmbH und behaupten eine fehlgeschlagene Zahlung. Dahinter steckt eine fiese Phishing-Falle.

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Aktuell kursiert eine neue Phishing-Welle in Österreich, bei der Betrüger den Namen der ORF-Beitragsservice GmbH (OBS) missbrauchen. Das berichtet das Portal "Watchlist Internet". Betroffene erhalten eine SMS von einer österreichischen Handynummer, in der als Absender die OBS angegeben ist. Gleich im ersten Satz wird behauptet, die Zahlung für den Rundfunkbeitrag sei fehlgeschlagen und eine sofortige Datenaktualisierung nötig. Ein vermeintlich passender Link wird direkt mitgeliefert.

Diese ORF-SMS ist eine Phishing-Falle. © Watchlist Internet

Um massiven Zeitdruck aufzubauen, setzen die Täter eine Frist bis zum nächsten Tag. Da seit dem 1. Jänner 2024 alle Haushalte in Österreich am Hauptwohnsitz zur Zahlung der monatlichen Haushaltsabgabe von 15,30 Euro verpflichtet sind – was jährlich im Voraus 183,60 Euro ausmacht –, wirkt eine solche Nachricht auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich.

So funktioniert die Phishing-Falle

Klickst du auf den mitgeschickten Link, landest du auf einer von den Kriminellen erstellten externen Website. Dort wirst du aufgefordert deine persönlichen Daten zu aktualisieren und sensible Zahlungsinformationen wie deinen IBAN, deinen Onlinebanking-Login oder Kreditkartendaten einzugeben.

So sieht die Eingabemaske auf dem Fake-Portal aus. © Watchlist Internet

Achtung: Diese erbeuteten Personendaten nutzen die Betrüger anschließend oft für weitere Maschen, das sogenannte Social Engineering. Dabei rufen sie ihre Opfer an und geben sich als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einer Bank aus. Weil sie durch den ersten Betrugsversuch genau wissen, wann jemand auf die Falle hereingefallen ist, können sie am Telefon besonders glaubwürdig auftreten und Vertrauen erschleichen.

Diese drei Warnzeichen entlarven Betrüger

Bei genauerem Hinsehen lässt sich der Betrugsversuch jedoch eindeutig entlarven. Das Portal "Watchlist Internet" rät vor allem auf diese drei Hinweise zu achten:

Verdächtige Domain: Im Link steht zwar der Name "orfdigital" im Mittelpunkt, die Adresse endet aber auf .online statt auf das bei offiziellen ORF-Seiten übliche .at. Zudem hat ORF Digital als reine technische Empfangsplattform nichts mit der Haushaltsabgabe zu tun – für Anmeldung, Vorschreibung und Einhebung ist allein die ORF-Beitragsservice GmbH zuständig.

Im Link steht zwar der Name "orfdigital" im Mittelpunkt, die Adresse endet aber auf .online statt auf das bei offiziellen ORF-Seiten übliche .at. Zudem hat ORF Digital als reine technische Empfangsplattform nichts mit der Haushaltsabgabe zu tun – für Anmeldung, Vorschreibung und Einhebung ist allein die ORF-Beitragsservice GmbH zuständig. Integrierte Links: Offizielle Stellen wie die OBS verschicken keine Aufforderungen zur Dateneingabe über einen direkten Link in einer SMS. Bei Unsicherheit solltest du die Originalseite selbst über den Browser aufrufen oder den Kundensupport kontaktieren.

Offizielle Stellen wie die OBS verschicken keine Aufforderungen zur Dateneingabe über einen direkten Link in einer SMS. Bei Unsicherheit solltest du die Originalseite selbst über den Browser aufrufen oder den Kundensupport kontaktieren. Künstlicher Zeitdruck: Phishing-Nachrichten arbeiten fast immer mit Druck. Im aktuellen Fall fordern die Kriminellen eine Datenaktualisierung innerhalb einer knappen Frist bis zum nächsten Tag.

Erste Hilfe für Betroffene

Falls du bereits sensible Informationen wie Onlinebanking-Logins oder persönliche Daten auf der gefälschten Seite eingegeben hast, musst du sofort handeln. Kontaktiere umgehend deine Bank und schildere den Vorfall, damit die Fachleute weitere Schritte einleiten können.

Ändere außerdem – sofern noch möglich – sofort das Passwort für dein Onlinebanking und behalte deine Kontobewegungen in der nächsten Zeit genau im Blick. Sollten dir ungewöhnliche Abbuchungen auffallen, melde das ebenfalls direkt deiner Bank. Bleib zudem besonders wachsam: Da die Kriminellen nun deine Kontaktdaten besitzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dich mit einer weiteren Betrugsmasche erneut ins Visier nehmen.