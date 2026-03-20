Lustenau schlägt FAC, träumt vom Wiederaufstieg

Austria Lustenau hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga übernommen.

Die Vorarlberger gewannen am Freitag den Schlager der 22. Runde beim FAC mit 2:0 und liegen nun zwei Punkte vor den Wienern, Admira Wacker und St. Pölten. Lustenau und St. Pölten haben erst 20 Mal gespielt, die anderen beiden Teams haben schon 21 Partien auf dem Konto. Die Admiraner patzten mit einem Heim-0:3 gegen das zweite Team von Rapid. St. Pölten besiegte Austria Salzburg zu Hause mit 2:1.

Die aktuelle Form im Aufstiegsrennen spricht für die Lustenauer, sie fixierten den zweiten Zu-Null-Sieg in Folge und haben fünf der jüngsten sechs Partien für sich entscheiden können. Jack Lahne leitete den Sieg ein, der 24-jährige Stürmer aus Sambia war in der 52. Minute erfolgreich. Der 19-jährige Mohamed-Amine Bouchenna (76.) machte den Sack in Floridsdorf zu. Die Wiener gingen nach zwei Siegen ohne Gegentor wieder einmal als Verlierer vom Platz. Die Partie hatten sie aufgrund der vorangegangenen Niederlage der Admira als Tabellenführer begonnen.

Admira-Trainer Thomas Silberberger hatte einen Sieg im Kampf um den Aufstieg als "alternativlos" bezeichnet. Trotz Überlegenheit vor der Pause lief es aber nie wie gewünscht. Schon nach einer Viertelstunde schockte Tare Ekereokosu die Heimischen mit dem Führungstreffer. Bald nach Wiederbeginn erhöhte Ensar Music (54.) nach einer Einzelaktion und dank etwas Ballglück. Da auch noch Elias Kolp (76.) traf, war am Ende fast jeder Schuss der Wiener aufs Gehäuse ein Treffer. Die Admiraner enttäuschten in Hälfte zwei. Sie kassierten die erste Saisonheimniederlage und haben nur eines der jüngsten vier Spiele, zuletzt mit 4:1 bei Schlusslicht Bregenz, gewonnen.

St. Pölten mit zweitem Sieg hintereinander

Für St. Pölten schaut es besser aus, nach drei Niederlagen zuvor konnte der zweite Sieg am Stück fixiert werden. Der Auftakt war dabei wenig verheißungsvoll. Salzburg-Kapitän Luca Meisl (23.) scheiterte bei einem Elfmeter zuerst zwar an Christopher Knett, machte es bei der Wiederholung, da Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, aber besser. Nach dem Seitenwechsel köpfelte Filip Perovic (52.) ein. Zum Matchwinner avancierte Dirk Carlson (61.), der nach einem kurz abgewehrten Kopfball abstaubte und damit sein Elfmeterfoul vergessen machte.

Im Tabellenmittelfeld jubelte die achtplatzierte Vienna bei Fixabsteiger Austria Klagenfurt über einen 2:0-Sieg. Ein sehenswerter Comeback legte Hertha Wels hin, die zehntplatzierten Oberösterreicher machten beim Siebenten FC Liefering in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim aus einem 0:2-Rückstand einen 5:2-Erfolg. Albin Gashi traf für die Gäste doppelt.