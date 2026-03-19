Paukenschlag um Dominic Thiem: "Reise geht weiter"

Auf Instagram versetzt die ehemalige Nummer 3 der Welt seine Fans in helle Aufregung.

Das Warten hat bald ein Ende! Am Mittwochabend sorgte Dominic Thiem für ein echtes Beben in den sozialen Netzwerken. In seiner Instagram-Story kündigte der Lichtenwörther mysteriös an, dass er schon bald „Neuigkeiten“ verkünden werde.

"Meine Reise geht weiter"

Thiem lässt die Katze zwar noch nicht ganz aus dem Sack, gibt aber entscheidende Hinweise auf seine Zukunft. Nach 14 Jahren auf der ATP-Tour sei es Zeit für ein neues Kapitel: „Meine Reise wird auf eine neue und spannende Weise weitergehen. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen in dem Sport, den ich am meisten liebe, weiterzugeben.“

TV-Experte oder Trainer

Die Fans rätseln: Sehen wir Thiem bald als TV-Experten vor der Kamera? Oder steckt am Ende gar nur ein raffinierter Marketing-Gag hinter der Ankündigung? Fest steht: Ein Comeback als Profi ist definitiv ausgeschlossen. JETZT HEISST ES WARTEN: Am kommenden Montag (23. März) will Thiem das Geheimnis endlich lüften. Ganz Tennis-Österreich hält den Atem an!