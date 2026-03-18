GHOST STORIES: Siri Hustvedt hat ein beeindruckendes Buch verfasst.

Sie waren 43 Jahre lang ein Paar, einander bis zuletzt zugeneigt und auch durch ihre Arbeit tief verbunden: Paul Auster (77) und Siri Hustvedt (71), beide wichtige Persönlichkeiten ihrer Profession, dem Schreiben.

Mehr zum Thema

Schriftsteller Paul Auster bekam im Jänner 2023 die Diagnose Lungenkrebs, am 30.4.2024 verstarb er im F amilienhaus in Brooklyn . Nun hat Hustvedt ein Buch geschrieben. Der Titel lautet Ghost Stories und gründet auf dem Gedanken Austers, nach dem Tod ein Geist werden zu wollen.

Lesen Sie auch Schriftsteller Paul Auster gestorben Der Autor der "New-York-Trilogie" starb am Dienstag mit 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Alltag, Struktur, Zeitgefühl verloren

Dass Paul ihr noch lange im Kopf herumgeistern werde, war Siri bereits zu seinen Lebzeiten klar. Mit der ernsten Diagnose konfrontiert, setzte sie sich gedanklich bald mit einem Leben ohne ihn auseinander, wie sie bereits auf der ersten Seite des Buches schreibt: "Wenn dein Vater stirbt, sagte ich zu unserer Tochter Sophie, werde ich meinen Alltag verlieren."

Symptome eines Lebens

Schließlich verliert Hustvedt dazu noch in manchen Momenten Zeitgefühl oder Orientierung. Dafür bekommt sie Schmerzen, Schlafstörungen und Ordnungsanfälle. All das sind Symptome eines Lebens, in dem plötzlich jemand fehlt. Sie sortiert die Medikamente aus, die von seiner Krankheit zeugen, sein Gewand, das er zeitlebens eigenwillig zusammenstellte, und schließlich sein Arbeitszimmer, in dem sie entdeckte Kleinigkeiten tief berühren.

Trauer macht umgehend sehr einsam

Offen. Ghost Stories ist ein Text über das Schrecklichste, was uns geschehen kann - einen geliebten Menschen zu verlieren - und mit der Trauer erst einmal alleine zu sein. Denn Verlust macht einsam; der verstorbene Mensch fehlt, das Leben, wie es war, ebenso. Im Falle von Hustvedt kommt die Dimension dazu, wie viel Paul Auster anderen, auch fremden Menschen durch seine Schriftstellerei bedeutet hat. Hustvedt schenkt uns Lesenden hier Offenheit, intime Einblicke und nimmt uns mit auf ihren Weg in ein Leben ohne Paul. Dieses Buch zeigt einmal mehr, wie profiliert Siri Hustvedt schreibt, wie tiefgreifend ihre Texte nachhallen, wie viel Wahrhaftigkeit in ihnen steckt. Dieses hier ist ein Meisterinnenwerk, das Trauer, Menschlichkeit, Skurrilität des Endlichen und Literatur miteinander vereint. Große Empfehlung.