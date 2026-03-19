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Wödmasta: ÖFB präsentiert offiziellen WM-Song
© Warner Music Austria GmbH

Wödmeisterlich

Wödmasta: ÖFB präsentiert offiziellen WM-Song

19.03.26, 15:19
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Die österreichische Euphorie vor der ersten WM-Teilnahme seit 1998 ist immens, doch der ÖFB hat sich zum Ziel gesetzt, weiter anzuheizen. Auftritt: Der offizielle WM-Song "Wödmasta".

Der Titel, wie kann es anders sein, ist ein Verweis auf den "Wödmasta" Ernst Happel, wie es in der Aussendung heißt. Aber auch ein "mitreißender Lustschrei auf den Kampf um die begehrteste Trophäe des Weltfußballs".

Dafür verantwortlich zeichnet sich "Frönk", glühender Fan des ÖFB-Teams, der die Hymne zum Großevent auf die Ohren liefert. Unter die Arme gegriffen wurde ihm von Wanda-Produzent Paul Gallister, Lukas Kofler und Warner Music. Wann man sich das Gustostückerl anhören kann?

Wödmasta: ÖFB präsentiert offiziellen WM-Song
© Warner Music Austria GmbH

Am 27. März ist Release, bis dahin muss man sich gedulden. Erwarten darf man sich aber "rot-weiß-rotes Herzblut" gemischt mit "internationalem Stadion-Sound".

WM-Titel? "Chance war nie größer"

"Ich bin der größte Fan des österreichischen Nationalteams, seit ich denken kann. Dass ich jetzt den offiziellen ÖFB-Song singen darf, ist eine unfassbare Ehre für mich. Mein inneres Kind jubelt wie Gregoritsch beim Ausgleich gegen Bosnien", so der Artist. Auch ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold zeigt sich zufrieden: "Musik und Fußball haben die besondere Kraft, Menschen zu verbinden – dieses Gefühl wollen wir mit dem Lied ‚Wödmasta' transportieren."

Wödmasta: ÖFB präsentiert offiziellen WM-Song
© Warner Music Austria GmbH

Frönk liefert Österreich also "Wödmasta", aber kann Österreich seinen Fans auch mit dem Wödmasta-Titel Grund zum Jubeln geben? Der Musiker hat eine klare Antwort: "Die Chance war die letzten 28 Jahre nie größer als jetzt!"

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