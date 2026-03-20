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Titelrennen

15 Siege in 16 Spielen! Austria Wien lässt im Kampf um die Schale nichts anbrennen

20.03.26, 22:33
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In der Frauen-Fußball-Bundesliga bleibt Austria Wien das Maß aller Dinge. Die Wienerinnen feierten am Freitagabend gegen den SV Neulengbach ihren 15. Sieg im 16. Saisonspiel.

Die Austria-Frauen mussten sich den knappen 2:1-Erfolg gegen den SV Neulengbach hart erarbeiten. Lotta Cordes (14.) brachte die Favoritinnen früh in Führung, ehe Lena Triendl (71.) in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer markierte. Damit wahrten die Wienerinnen ihren komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze und festigten ihre beeindruckende Bilanz in der laufenden Meisterschaft.

St. Pölten zeigt keine Schwäche

Deutlich souveräner präsentierte sich der Titelverteidiger aus Niederösterreich. St. Pölten bezwang den LASK vor eigenem Publikum klar mit 3:0. Sarah Mattner (16.) und Lisa Ebert (28.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, ehe Ludmila Matavkova (89.) kurz vor dem Abpfiff den Endstand besiegelte. Für die Niederösterreicherinnen war es der 13. Saisonsieg.

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