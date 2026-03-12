VIP-Opening: Bei der H.O.M.E. Depot suchten Simone Lugner und Co. Inspiration

Die Messe für Interieur, Design und Architektur findet heuer von 12. bis 15. März in der Wiener Marx Halle statt. Zahlreiche VIPs durften schon vorab einen Blick auf die Möbel-Neuheiten werfen.

Wien steht in diesen Tagen ganz im Zeichen des erlesenen Geschmacks. Österreichs traditionsreichste Designmesse, die H.O.M.E. DEPOT, beging am 11. März ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem VIP-Opening-Event, bevor sie vom 12. bis 15. März erstmals die Marx Halle in einen Tempel für Architektur und Interieur verwandelt. Seit einem Vierteljahrhundert gilt die Messe als der maßgebliche Seismograph für Wohntrends und als wichtigster Branchentreffpunkt des Landes.

Prominentes Schaulaufen beim VIP-Opening

Der Vorabend der Eröffnung lockte eine illustre Schar an Design-Afficionados, Branchen-Insidern und namhaften Persönlichkeiten in den dritten Wiener Gemeindebezirk. Zwischen avantgardistischen Möbel-Neuheiten und visionären Wohnkonzepten wurde nicht nur gefachsimpelt, sondern auch eifrig inspiriert.

Anelia Peschev © Harald Artner

Unter den Gästen des Abends fanden sich unter anderen Simone Lugner, die in Begleitung ihres neuen Managers Clemens Trischler erschien, Designerin Anelia Peschev, Kulturmanager Daniel Serafin sowie Medien-Experte Hans Mahr.

Daniel und Ingeborg Serafin mit Desirée Treichl-Stürgkh und Hans Mahr. © Harald Artner

Inspiration für Heim und Garten

Besonderes Augenmerk legte Simone Lugner auf die Außenbereiche der Ausstellung. Wie sie erzählte, widmet sie sich aktuell der Revitalisierung ihres heimischen Gartens für die kommende Sommersaison. Leider wurde sie nicht fündig: "Für mich wäre eine Gartenmesse wohl geeigneter", verriet sie schmunzelnd. Lässige Stücke habe sie aber dennoch entdeckt.

Niki Osl und Thomas Kirchgrabner © Harald Artner

Mit dem Umzug in die weitläufige Marx Halle unterstreicht die H.O.M.E. DEPOT ihren Anspruch, Design nicht nur auszustellen, sondern in einem großzügigen, beinahe musealen Rahmen erlebbar zu machen. Wer auf der Suche nach dem „Wunderbaren im Wohnen“ ist, findet hier bis zum 15. März die Essenz des zeitgenössischen Interieurs.