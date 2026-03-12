Star-Duelle: Die Oscars werden zur großen Zitterpartie

In der Nacht auf Montag steigen die Oscars. Ab Sonntag 22.55 Uhr auch als über vierstündige (!) ORF-Show. Es herrscht Hochspanjung, denn sowohl „Blood & Sinners“ als auch „One Battle After Another“ könnten den ewigen Rekord brechen.
Geht es nach den Wetten, dann dürfen „Hamnet“-Star Jessie Buckley (Beste Hauptdarstellerin), Regisseur Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“), der Animationsfilm „KPop Demon Hunters” und die Autoren von "Blood & Sinners" (Original-Drehbuch) und "One Battle After Another"(adaptiertes Drehbuch“) über den Oscar jubeln. In der Nacht von Sonntag (15. März) auf Montag (16. März) steigen die 78.Academy Awards, die Sonntag ab 22.55 Uhr auch für einen langen ORF-Abend sorgen. Countdown (22.55 Uhr), Red Carpet-Show (23.30 Uhr) und die dreistündige Verleihung der 24 Preise inklusive (ab Mitternacht)
Unter der Moderation von TV-Legende Conan O’Brien, der den Red Carpet schon ausgerollt hat, geht dabei der Vampir-Horror-Film „Blood & Sinners“ mit gleich 16 Nominierungen (neuer Rekord!) als Top-Favorit an den Start und könnte sogar die ewige Bestmarke von „Ben Hur“ (1959) „Titanic“ (1997) und „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, die jeweils 11 Oscars holten, brechen. Ebenso Wettfavorit "One Battle After Another“, das es auf 13 Nominierungen brachte, aber „nur“ 12 Oscars holen kann: In der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ treten ja Benicio del Toro und Wett-Favorit Sean Penn gegeneinander an.
Die Topfilme: „Blood & Sinners“ & "One Battle After Another“
Oscars 2026 - Die wichtigsten Nominierungen:
Bester Film:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Bester Hauptdarsteller:
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Beste Hauptdarstellerin:
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Bester Nebendarsteller:
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Beste Nebendarstellerin:
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Beste Regie:
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Duelle: Sean Penn & Benicio del Toro (o.) Chalamet vs Michael B. Jordan (u.)
Noch spannender ist das Duell um den „Besten Hauptdarsteller“: Da haben die Buchmacher nun nicht mehr den Globe-dekorierten „Marty Supreme“-Star Timothée Chalamet (Siegesquote: 2) vorne, sondern „Blood & Sinners“-Mime Michael B. Jordan (1,73). Leonardo Di Caprio (18) werden gar nur mehr Außenseiter-Chancen zugesprochen. Dafür wird es bei den Nebendarstellern noch einmal so richtig spannend: “Weapons”-Lady Amy Madigan (1,83) könnte „One Battle After Another“-Star Teyana Taylor (3,25) doch noch den Oscar wegschnappen.