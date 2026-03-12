Star-Duelle: Die Oscars werden zur großen Zitterpartie

In der Nacht auf Montag steigen die Oscars. Ab Sonntag 22.55 Uhr auch als über vierstündige (!) ORF-Show. Es herrscht Hochspanjung, denn sowohl „Blood & Sinners“ als auch „One Battle After Another“ könnten den ewigen Rekord brechen.

Geht es nach den Wetten, dann dürfen „Hamnet“-Star Jessie Buckley (Beste Hauptdarstellerin), Regisseur Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“), der Animationsfilm „KPop Demon Hunters” und die Autoren von "Blood & Sinners" (Original-Drehbuch) und "One Battle After Another"(adaptiertes Drehbuch“) über den Oscar jubeln. In der Nacht von Sonntag (15. März) auf Montag (16. März) steigen die 78.Academy Awards, die Sonntag ab 22.55 Uhr auch für einen langen ORF-Abend sorgen. Countdown (22.55 Uhr), Red Carpet-Show (23.30 Uhr) und die dreistündige Verleihung der 24 Preise inklusive (ab Mitternacht)

© Academy Awards

© Getty Images

Unter der Moderation von TV-Legende Conan O’Brien, der den Red Carpet schon ausgerollt hat, geht dabei der Vampir-Horror-Film „Blood & Sinners“ mit gleich 16 Nominierungen (neuer Rekord!) als Top-Favorit an den Start und könnte sogar die ewige Bestmarke von „Ben Hur“ (1959) „Titanic“ (1997) und „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, die jeweils 11 Oscars holten, brechen. Ebenso Wettfavorit "One Battle After Another“, das es auf 13 Nominierungen brachte, aber „nur“ 12 Oscars holen kann: In der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ treten ja Benicio del Toro und Wett-Favorit Sean Penn gegeneinander an.

© Prime Video

Die Topfilme: „Blood & Sinners“ & "One Battle After Another“

© Warner Bros. Pictures

Oscars 2026 - Die wichtigsten Nominierungen:

Bester Film:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Bester Hauptdarsteller:

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Beste Hauptdarstellerin:

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Bester Nebendarsteller:

Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn - One Battle After Another

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Beste Nebendarstellerin:

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - Sinners

Teyana Taylor - One Battle After Another

Beste Regie:

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

© Getty Images

Duelle: Sean Penn & Benicio del Toro (o.) Chalamet vs Michael B. Jordan (u.)

© Getty Images

Noch spannender ist das Duell um den „Besten Hauptdarsteller“: Da haben die Buchmacher nun nicht mehr den Globe-dekorierten „Marty Supreme“-Star Timothée Chalamet (Siegesquote: 2) vorne, sondern „Blood & Sinners“-Mime Michael B. Jordan (1,73). Leonardo Di Caprio (18) werden gar nur mehr Außenseiter-Chancen zugesprochen. Dafür wird es bei den Nebendarstellern noch einmal so richtig spannend: “Weapons”-Lady Amy Madigan (1,83) könnte „One Battle After Another“-Star Teyana Taylor (3,25) doch noch den Oscar wegschnappen.