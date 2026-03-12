Weg von der Pistole, hin zum Prickeln: „Tatort“-Ikone Adele Neuhauser (67) überrascht in ihrem neuen Film „Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ mit einer Rolle voller Leidenschaft, Sehnsucht und einem gewagten Tabubruch.

Adele Neuhauser tauscht den Ermittlerinnen-Alltag gegen das Mode-Business. In ihrer neuen Rolle als Constanze Laux, Erbin eines Trachtenhauses, verkörpert sie eine Frau, die nach außen hin perfekt funktioniert, deren Privatleben jedoch eine einzige Einöde ist. Die Ehe mit ihrem Mann (gespielt von Uli Noethen) ist längst eingeschlafen. Die Lösung für ihre Einsamkeit sucht sie im Film "Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" (konnte da kein besserer, eingängigerer Titel gefunden werden?) bei einem Callboy, der von Manuel Rubey verkörpert wird.

© ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg

Mehr zum Thema

Chaos durch große Gefühle

Was als rein körperliche Dienstleistung beginnt, entwickelt sich schnell zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Gegenüber BILD erklärt Neuhauser : „Es steckt ein großes Maß an unerfüllten Sehnsüchten dahinter, die sich dann allerdings durch die aufkeimende Liebe zu einem Callboy in Chaos verwandeln.“ Der Film bricht dabei bewusst mit Sehgewohnheiten:

Rollentausch : Hier liebt die reifere Frau den jüngeren Mann – ein Bild, das im TV noch immer Seltenheit hat.

: Hier liebt die reifere Frau den jüngeren Mann – ein Bild, das im TV noch immer Seltenheit hat. Atmosphäre am Set : Die Stimmung beim Dreh beschreibt die 67-Jährige als „respektvoll prickelnd“, aber auch „sehr komisch“.

: Die Stimmung beim Dreh beschreibt die 67-Jährige als „respektvoll prickelnd“, aber auch „sehr komisch“. Privater Standpunkt: Für Neuhauser selbst, die seit Jahren „gerne Single“ ist, sei käufliche Liebe privat jedoch kein Lebenskonzept.

Neuhauser & Rubey in neuer ORF-Komödie 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt. © ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg Constanze (Adele Neuhauser) leidet unter ihrer leidenschaftslosen Ehe mit Anton (Ulrich Noethen) und beginnt eine Affäre mit dem jüngeren Callboy Ricardo (Manuel Rubey). Als Anton mit heimlichen Videoaufnahmen dieser Treffen erpresst wird, fällt der Verdacht sofort auf Ricardo. Doch auch Anton verbirgt ein Geheimnis, das bald alles auf den Kopf stellt.

Ein Manifest für Sichtbarkeit

Drehbuchautor Uli Brée (62), der die Rolle seiner Muse Neuhauser auf den Leib schrieb, verfolgte eine klare Vision. Er wollte eine Frau zeigen, die sich nicht in ihr Schicksal fügt, sondern sich nimmt, was ihr verwehrt wird: Liebe, Nähe und Sichtbarkeit.

© ORF/BR/Bavaria Fiction/Jacqueline Krause-Burberg

Sogar eine finanzielle Starthilfe von 100.000 Euro gewährt Constanze ihrem Liebhaber im Film. Für Neuhauser ist das ein Akt der „künstlerischen Freiheit“, der der Geschichte eine liebevolle Wendung gibt. Am Ende ist „Makellos“ mehr als nur ein Liebesfilm – es ist ein starkes Plädoyer für die Bedürfnisse von Frauen, das Adele Neuhauser mit gewohnter Klugheit und Furchtlosigkeit zum Leben erweckt.