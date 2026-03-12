Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Robert Carmen Geiss
© Getty Images

Rarität

Geissens: So teuer war Carmens neues Luxus-Geschenk von Chanel

12.03.26, 08:49
Teilen

Bei den Geissens gehört Luxus zum Alltag, doch dieses Geschenk hat selbst Carmen Geiss sprachlos gemacht. Dank einer geschickten Aktion ihrer Tochter Shania hält die 60-Jährige nun ein Accessoire in den Händen, das eigentlich als unerreichbar galt. 

Auf Instagram teilt Carmen Geiss (60)  einen privaten Moment, der für Begeisterung sorgt. Nichtsahnend betritt sie einen Raum, während Ehemann Robert (62) bereits die Kamera gezückt hat. Der Grund für die Aufregung: Eine schwarze Chanel-Tüte ist auf dem Tisch drapiert.

Kopie von Kopie von Carmen Geiss
© Getty Images

Mehr zum Thema

Shania mit Verhandlungsgeschick

Wie Carmen in ihrem Beitrag verrät, steckt hinter der Überraschung ihre  Tochter Shania  (21). Die junge Millionärstochter schaffte es, ein Modell zu ergattern, das offiziell als „weltweit ausverkauft“ gilt. Carmen zieht einen amüsanten Vergleich: „Die zu bekommen ist ungefähr so einfach, wie einen Parkplatz in Saint-Tropez im August zu finden.“

Die Details zum neuen Prachtstück:

  • Modell: Es handelt sich um eine Chanel 25 aus der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion.
  • Look: Die Tasche besticht durch verwaschenen Jeansstoff und edle, goldfarbene Metallelemente.
  • Preis: Auf der offiziellen Webseite der Luxusmarke wird das Modell für stolze 5.400 Euro gelistet.

Geissens: So teuer war Carmens neues Luxus-Geschenk von Chanel
© Instagram

Ergänzung zum neuen Look

Die Jeans-Optik der Tasche passt ideal zum derzeitigen Stil der TV-Ikone. Erst vor wenigen Wochen sorgte Carmen in ihrem Thailand-Urlaub für Schlagzeilen, als sie sich mit Bikini-Fotos und Braids präsentierte. Fans feierten sie für ihr jugendliches Auftreten und kommentierten, sie sähe aus „wie eine 20-Jährige“. Mit der neuen Trend-Tasche unterstreicht die Zweifach-Mutter nun einmal mehr ihren Ruf als modebewusste Jetsetterin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen