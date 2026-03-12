Geissens: So teuer war Carmens neues Luxus-Geschenk von Chanel

Bei den Geissens gehört Luxus zum Alltag, doch dieses Geschenk hat selbst Carmen Geiss sprachlos gemacht. Dank einer geschickten Aktion ihrer Tochter Shania hält die 60-Jährige nun ein Accessoire in den Händen, das eigentlich als unerreichbar galt.

Auf Instagram teilt Carmen Geiss (60) einen privaten Moment, der für Begeisterung sorgt. Nichtsahnend betritt sie einen Raum, während Ehemann Robert (62) bereits die Kamera gezückt hat. Der Grund für die Aufregung: Eine schwarze Chanel-Tüte ist auf dem Tisch drapiert.

Shania mit Verhandlungsgeschick

Wie Carmen in ihrem Beitrag verrät, steckt hinter der Überraschung ihre Tochter Shania (21). Die junge Millionärstochter schaffte es, ein Modell zu ergattern, das offiziell als „weltweit ausverkauft“ gilt. Carmen zieht einen amüsanten Vergleich: „Die zu bekommen ist ungefähr so einfach, wie einen Parkplatz in Saint-Tropez im August zu finden.“

Die Details zum neuen Prachtstück:

Modell : Es handelt sich um eine Chanel 25 aus der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion.

: Es handelt sich um eine Chanel 25 aus der aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion. Look : Die Tasche besticht durch verwaschenen Jeansstoff und edle, goldfarbene Metallelemente.

: Die Tasche besticht durch verwaschenen Jeansstoff und edle, goldfarbene Metallelemente. Preis: Auf der offiziellen Webseite der Luxusmarke wird das Modell für stolze 5.400 Euro gelistet.

Ergänzung zum neuen Look

Die Jeans-Optik der Tasche passt ideal zum derzeitigen Stil der TV-Ikone. Erst vor wenigen Wochen sorgte Carmen in ihrem Thailand-Urlaub für Schlagzeilen, als sie sich mit Bikini-Fotos und Braids präsentierte. Fans feierten sie für ihr jugendliches Auftreten und kommentierten, sie sähe aus „wie eine 20-Jährige“. Mit der neuen Trend-Tasche unterstreicht die Zweifach-Mutter nun einmal mehr ihren Ruf als modebewusste Jetsetterin.