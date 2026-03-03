Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Tom Kaulitz und Heidi Klum
© Instagram

Nächte zu dritt

Uschi drängt sich im Bett zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz

03.03.26, 08:38
Teilen

Heidi Klum spricht offen über das Leben mit ihrer Jagdhündin Uschi. Besonders nachts sorgt das Tier im Schlafzimmer für turbulente Momente. 

"Riesig, wild, aber auch total verschmust und anhänglich" – so beschreibt Heidi Klum ihre Hündin Uschi gegenüber der "Bild"-Zeitung. Häufig müsse Ehemann Tom Kaulitz das Tier nachts verscheuchen. "Uschi will immer bei uns im Bett schlafen. Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir", erzählt die 52-jährige Moderatorin. Sie bitte ihren Mann dann: "Tom, pack sie wieder in ihr Bett! Aber sie kommt immer zurück."

Laut Klum suche Uschi "den Körperkontakt von Tom und mir. Sie will einfach alles."

Hochzeit vor Capri

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz heirateten 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri. Die Hündin war dem Bericht zufolge im September 2023 als Welpe ein Geburtstagsgeschenk für Tom.

Uschi drängt sich im Bett zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz
© oe24

Neue Filmrolle

Neben dem tierischen Familienalltag steht auch ein neues Projekt an: Im Animationsfilm "Hoppers" leiht Klum der Hai-Dame Hai-Di ihre Stimme. Der Film startet am 5. März in den österreichischen Kinos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen