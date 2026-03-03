Uschi drängt sich im Bett zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz

Heidi Klum spricht offen über das Leben mit ihrer Jagdhündin Uschi. Besonders nachts sorgt das Tier im Schlafzimmer für turbulente Momente.

"Riesig, wild, aber auch total verschmust und anhänglich" – so beschreibt Heidi Klum ihre Hündin Uschi gegenüber der "Bild"-Zeitung. Häufig müsse Ehemann Tom Kaulitz das Tier nachts verscheuchen. "Uschi will immer bei uns im Bett schlafen. Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir", erzählt die 52-jährige Moderatorin. Sie bitte ihren Mann dann: "Tom, pack sie wieder in ihr Bett! Aber sie kommt immer zurück."

Laut Klum suche Uschi "den Körperkontakt von Tom und mir. Sie will einfach alles."

Hochzeit vor Capri

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz heirateten 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri. Die Hündin war dem Bericht zufolge im September 2023 als Welpe ein Geburtstagsgeschenk für Tom.

Neue Filmrolle

Neben dem tierischen Familienalltag steht auch ein neues Projekt an: Im Animationsfilm "Hoppers" leiht Klum der Hai-Dame Hai-Di ihre Stimme. Der Film startet am 5. März in den österreichischen Kinos.