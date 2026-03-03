"Let's Dance": RTL macht Show kostenpflichtig & Fans toben: "Was soll das?"

Schlechte Nachrichten für alle Tanz-Fans: RTL ändert die Regeln für das Nachschauen von „Let’s Dance“.

Am vergangenen Freitag, 20:15 Uhr ging es los: Die neue Staffel von " Let's Dance ".

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Ab sofort kämpfen Stars wie Anna-Carina Woitschack, Sonya Kraus oder Gustav Schäfer wieder um den Titel „Tanzstar“. Doch für viele Fans in Österreich und Deutschland gibt es ein böses Erwachen. Bisher konnten verpasste Folgen sieben Tage lang kostenlos gestreamt werden – doch damit ist nun Schluss.

© RTL / Stefan Gregorowius

Alles hinter der Bezahlschranke

In einer Stellungnahme gegenüber „Watson“ bestätigte der Sender die strategische Neuerung. Die wichtigsten Punkte zur neuen Regelung:

Vollständiger Premium-Inhalt : Die Sendung ist in diesem Jahr nur noch im kostenpflichtigen Premiumbereich von RTL+ verfügbar.

: Die Sendung ist in diesem Jahr nur noch im kostenpflichtigen Premiumbereich von RTL+ verfügbar. Nur noch Highlights : Kostenfrei werden lediglich kurze Clips der einzelnen Tänze zur Verfügung gestellt.

: Kostenfrei werden lediglich kurze Clips der einzelnen Tänze zur Verfügung gestellt. Keine Gratis-Frist: Die bekannte 7-Tage-Frist für kostenloses Nachholen wurde komplett gestrichen.

Wutsturm in den sozialen Netzwerken

In der Community sorgt diese Entscheidung für massiven Unmut. Besonders Menschen im Schichtdienst zeigen sich enttäuscht. „Dann wird es wohl kein 'Let's Dance' für mich dieses Jahr geben, Schichtdienst lässt grüßen“, kommentierte ein User frustriert. Ein anderer Fan schrieb deutlich: „Die Show ist für mich dieses Jahr gelaufen. Kann Freitagabends nicht schauen und zahle sicher nicht für den Stream.“

Kommunikation war schlecht

Viele Zuschauer kritisieren zudem die Art und Weise, wie der Sender die Änderung kommuniziert hat. Es herrscht Unverständnis darüber, warum die Flexibilität beim Schauen plötzlich kostenpflichtig wurde. Für viele treue Anhänger der Show ist die Konsequenz klar: Sie werden die aktuelle Staffel aufgrund der neuen Gebühren nicht mehr verfolgen.