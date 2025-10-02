Manuel Rubey: Knackpo-Blitzer in Video aufgetaucht

Rubey sprang wild durch die Gegend, zum Schluss auch nackt. Was war da los?

Ein Video zeigt einen Mann, wie er sich langsam entblößt, deutlich verwirrt ist und bei einer Gartenfeier in ein Bassin steigt. Schließlich rennt er nackt weg und dabei ist auch sein nackter Popo zu erkennen.

Der Mann ist nicht irgendwer, sondern Schauspieler Manuel Rubey, wie er in seiner neuen Rolle performt. Für seine Darstellung als Architekt Paul Neuleitner in der Verfilmung von Martina Parkers Bestseller "Zuagroast" ließ er seinen Hintern aber nicht nur bildlich raushängen, sondern musste sich auch wie ein Ar*** verhalten.

Achtung, weiterer Text kann Spoiler enthalten: Denn Hinterleitner ist ein mieser Charakter, ein Saufbold, der seine Frau nicht nur betrügt, sondern auch schlägt. Was es mit dem skurrilen Auftritt von Manuel aka Paul auf sich hat und wie es mit Paul weitergeht, all das ist derzeit auf Joyn zu sehen, wo "Zuagroast" seit dem 1.10. gestreamt werden kann. Oder in der Buchvorlage nachzulesen.

Hilde Dalik als Hauptperson Vera

Darum geht's

In "Zuagroast" geht es um Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik), die aus Wien mit ihrer Tochter Letta ins Dorf im Südburgenland zurückkehrt. Dort findet sie schnell Anschluss beim "Klub der Grüen Daumen". Eva Neuleitner (Julia Koch) ist ebenfalls eine "Zuagroaste" und schnell stellt sich heraus, dass die Ehe mit Paul (Manuel Rubey) unglücklich ist...