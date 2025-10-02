Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Rubey
© Screenshot

Clip

Manuel Rubey: Knackpo-Blitzer in Video aufgetaucht

02.10.25, 09:05 | Aktualisiert: 02.10.25, 12:43
Teilen

Rubey sprang wild durch die Gegend, zum Schluss auch nackt. Was war da los?

Ein Video zeigt einen Mann, wie er sich langsam entblößt, deutlich verwirrt ist und bei einer Gartenfeier in ein  Bassin  steigt. Schließlich rennt er nackt weg und dabei ist auch sein nackter Popo zu erkennen.

Mehr zum Thema

Der Mann ist nicht irgendwer, sondern Schauspieler Manuel Rubey, wie er in seiner neuen Rolle performt. Für seine Darstellung als Architekt Paul Neuleitner in der Verfilmung von Martina Parkers Bestseller "Zuagroast" ließ er seinen Hintern aber nicht nur bildlich raushängen, sondern musste sich auch wie ein Ar*** verhalten.

Rubey
© Screenshot

SPOILER

Achtung, weiterer Text kann Spoiler enthalten: Denn Hinterleitner ist ein mieser Charakter, ein Saufbold, der seine Frau nicht nur betrügt, sondern auch schlägt. Was es mit dem skurrilen Auftritt von Manuel aka Paul auf sich hat und wie es mit Paul weitergeht, all das ist derzeit auf Joyn zu sehen, wo "Zuagroast" seit dem 1.10. gestreamt werden kann. Oder in der Buchvorlage nachzulesen.

Hilde Dalik als Hauptperson Vera

Manuel Rubey: Knackpo-Blitzer in Video aufgetaucht
© Screenshot/Youtube

Darum geht's

In "Zuagroast" geht es um Journalistin Vera Horvath (Hilde Dalik), die aus Wien mit ihrer Tochter Letta ins Dorf im Südburgenland zurückkehrt. Dort findet sie schnell Anschluss beim "Klub der Grüen Daumen". Eva Neuleitner (Julia Koch) ist ebenfalls eine "Zuagroaste" und schnell stellt sich heraus, dass die Ehe mit Paul (Manuel Rubey) unglücklich ist...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden