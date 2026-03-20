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Max Verstappen
© Getty

Jetzt ist es fix

Früher als geplant: Verstappen gibt Renn-Debüt für Mercedes

20.03.26, 21:52
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Max Verstappen greift früher als gedacht in einem Mercedes nach seinem ersten Erfolg. 

Max Verstappen erlebte in der Formel 1 einen Horror-Start. Platz 6 in Australien, ausgeschieden in China ist die ernüchternde Bilanz nach dem Auftakt in der Motorsport-Königsklasse. Gerüchte über einen Abschied von Red Bull machten umgehend die Runde. Obendrein wird den Bullen-Bossen weniger schmecken, dass er nach dem Asien-Abenteuer nun schon früher als geplant sein erstes Rennen in einem Mercedes bestreitet. 

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Denn wie der Niederländer bereits offiziell mitteilte, wird er heuer am legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in einem Mercedes GT3 an den Start gehen. Seine Teamkollegen sind Berger-Neffe Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella.

Erstes Renn-Wochenende im Mercedes

Doch nun sitzt Verstappen schon dieses Wochenende in dem Mercedes. Das NLS2-Rennen am Nürburgring hätte ursprünglich nächste Woche steigen sollen, allerdings wurde es um eine Woche vorverschoben.

Deshalb drehte der 28-jährige vierfach-Weltmeister schon am Freitag die ersten Runden im Rahmen eines echten Rennens. Bislang konnte er sich nur in Testfahrten beweisen, am Samstag startet er nun tatsächlich im ersten Rennen als Mercedes-Pilot.

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