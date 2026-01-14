Paukenschlag: Max Verstappen testet Mercedes-Boliden

Eigentlich soll am Donnerstag der neue Wagen von Red Bull Racing präsentiert werden. Nun wurde Max Verstappen gesichtet, wie er einen Mercedes-Boliden getestet hat.

Am Donnerstag, den 15. Jänner 2026, wird Red Bull Racing mit ihrer Schwester-Team Visa Cash App Racing Bulls als Erstes ihre neuen Boliden für die kommende F1-Saison zeigen. Es wird erwartet, dass nur die Lackierung präsentiert wird und nicht der finale Wagen.

Doch vor der Präsentation wurde Max Verstappen bei einem Mercedes-Test gesichtet. Er testete den Mercedes AMG GT3 Wagen auf der Strecke in Portimao, Portugal.

Von Ferrari zu Mercedes

Der Kanal "Formula_Aerodynamics" berichtet auf Instagram: "Nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt von Red Bull Ford x Racing Bulls in Detroit (Donnerstag, der 15.) wurde Max Verstappen bei Testfahrten in einem Mercedes-AMG GT3 auf dem Circuit de Portimão gesichtet."

Letztes Jahr konnte der Niederländer seinen ersten GT3-Sieg auf dem Nürburgring feiern. Damals fuhr der vierfache Weltmeister einen Ferrari 296 GT3. Später wurde bekannt gegeben, dass Verstappen für seine GT3-Marke von Ferrari zu Mercedes wechseln wird.

Neue Nummer für Verstappen

In einem Post bestätigte er den Deal: "Verstappen Racing hat eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG angekündigt, die im nächsten Jahr beginnt." Weiter schrieb der Niederländer: "Verstappen Racing wird auch 2026 in der GT World Challenge Europe-Meisterschaft antreten, sowohl im Sprint- als auch im Langstrecken-Cup, mit einem Mercedes-AMG GT3."

Allgemein ändert sich dieses Jahr einiges für Verstappen. In der Formel 1 fährt er nicht mehr mit der Nummer 1 oder 33, sondern mit der 3. Davor hat Ex-Teamkollege Daniel Ricciardo diese Nummer benutzt.