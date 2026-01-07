Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Paukenschlag: Wichtige Entscheidung um Max Verstappen gefallen
© gepa

Red-Bull-Hammer

Paukenschlag: Wichtige Entscheidung um Max Verstappen gefallen

07.01.26, 07:14
Teilen

Red Bull Racing hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Gianpiero Lambiase wird auch künftig als Renningenieur von Max Verstappen arbeiten und bleibt dem Team erhalten. 

Red Bull setzt weiter auf Kontinuität an der Spitze seines Erfolgsmodells. Wie „motorsport-total.com“ berichtet, wirdGianpiero Lambiase auch in der Formel-1-Saison 2026 als Renningenieur von Max Verstappen fungieren. Zusätzlich bleibt der 45-jährige Brite weiterhin in seiner Rolle als Head of Racing beim Rennstall tätig.

Zuletzt war Lambiase intensiv mit Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht worden. Hintergrund der Spekulationen waren jedoch keine sportlichen Überlegungen, sondern private Gründe. Lambiase hatte beim Red-Bull-Management um eine Reduktion seiner Reisetätigkeit angesucht.

Paukenschlag: Wichtige Entscheidung um Max Verstappen gefallen
© gepa

Abwesenheiten bei Rennen

Bereits in der vergangenen Saison war Lambiase nicht bei allen Grands Prix vor Ort. Unter anderem fehlte er bei den Rennen in Österreich und Belgien. In diesen Fällen wurde er an der Strecke von Simon Rennie vertreten.

Paukenschlag: Wichtige Entscheidung um Max Verstappen gefallen
© gepa

Wichtige Stütze für Verstappen

Der Verbleib von Lambiase ist auch für Max Verstappen von großer Bedeutung. Nach dem Rückzug von Helmut Marko kann der vierfache Weltmeister weiterhin auf die Unterstützung seiner zentralen Bezugsperson in der Red-Bull-Garage zählen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden