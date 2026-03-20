Rooney rechnet knallhart mit Neymar ab: "Nie auf Top-Niveau!"

Paukenschlag um Brasiliens Superstar Neymar: Der 34-Jährige wurde von Teamchef Carlo Ancelotti nicht in den aktuellen Kader der Selecao berufen. Manchester-United-Legende Wayne Rooney legte nun mit einer knallharten Analyse nach.

Nachdem Neymar im Februar 2026 seinen 34. Geburtstag feierte, rückt das Ende seiner glorreichen Karriere immer näher. Sein großer Traum bleibt eine letzte Teilnahme an der Weltmeisterschaft, doch der Weg dorthin wird steiniger.

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Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti verzichtete in der aktuellen Nominierung komplett auf den Ausnahmekönner und begründete dies mit fehlender Fitness. "Neymar ist momentan nicht zu 100 Prozent bereit", erklärte der Italiener gegenüber Journalisten. Er betonte jedoch, dass die Tür für die WM-Endrunde offen stehe, sofern der Angreifer physisch wieder voll angreift.

Rooney lässt kein gutes Haar an Neymar

Während Ancelotti noch diplomatisch blieb, fand Wayne Rooney deutlich drastischere Worte. In seiner aktuellen Show rechnete die England-Legende mit dem Status des Brasilianers ab. "Ich mag Neymar, aber ich habe ihn nie als einen absoluten Top-Spieler wie Messi oder Ronaldo gesehen", polterte der Ex-Stürmer. Laut Rooney habe Neymar zwar bei Barcelona eine gute Figur gemacht, sei dort aber letztlich immer nur im Schatten von Lionel Messi gestanden.

Fokus auf die physische Verfassung

Ancelotti forderte von seinem Sorgenkind, dass er weiter hart an sich arbeiten und seine Qualitäten in einer besseren körperlichen Verfassung unter Beweis stellen müsse. Nur wer absolut fit sei, habe derzeit einen Platz im brasilianischen Starensemble sicher.