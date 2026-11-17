Russische Militärflugzeuge sind nahe Japan und Südkorea unterwegs gewesen. Beide Länder ließen daraufhin Kampfjets aufsteigen. Während Seoul einen Einflug in seine Luftverteidigungszone meldete, sprach Tokio sogar von einer Verletzung des eigenen Luftraums. Japan reagierte mit scharfem Protest.

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Die Vorfälle ereigneten sich am frühen Morgen des 17. November. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap drangen russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone ein. Den nationalen Luftraum verletzten sie dabei allerdings nicht. Die Maschinen wurden zuvor entdeckt und verließen die Zone kurze Zeit später wieder.

Ein Sprecher des südkoreanischen Generalstabs erklärte, dass das Militär etwas weniger als zehn russische Flugzeuge erfasst habe. Zu den genauen Flugzeugtypen machte Seoul keine Angaben. Die Maschinen waren über dem Japanischen Meer unterwegs.

Auch Japan reagierte auf russische Flugbewegungen. Zwei mutmaßlich russische Flugzeuge sollen nahe der südwestjapanischen Insel Okinoshima in den japanischen Luftraum eingedrungen sein. Tokio ließ daraufhin Kampfjets aufsteigen.

Japan spricht von "völlig inakzeptablem" Vorfall

Die japanische Regierung protestierte scharf. Kabinettssekretär Minoru Kihara bezeichnete den Vorfall als "schwerwiegenden Eingriff in Japans Souveränität" und "völlig inakzeptabel".

Die Beziehungen zwischen Japan und Russland sind seit Jahren angespannt. Ein Streitpunkt ist der Kurilen-Archipel im Pazifik, auf den Japan Gebietsansprüche erhebt. Im August 2026 besuchte Russlands Präsident Wladimir Putin eine der umstrittenen Inseln. Auch die Festnahme eines japanischen Journalisten in Russland im Oktober belastete das Verhältnis zusätzlich.

Was ist eine Luftverteidigungszone?

Die von Südkorea gemeldete Verletzung seiner Luftverteidigungszone bedeutet nicht automatisch, dass russische Flugzeuge in den staatlichen Luftraum eingedrungen sind. Eine solche Zone liegt außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete und dient dazu, ausländische Flugbewegungen frühzeitig zu erfassen und mögliche Gefahren einzuschätzen.

Ausländische Militärflugzeuge sollen sich beim Einflug aus Sicherheitsgründen identifizieren. Eine völkerrechtliche Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht. Russland und China erkennen Südkoreas Zuständigkeit für die Zone nicht an.

Wiederholt russische und chinesische Militärflüge

Es ist nicht das erste Mal, dass russische Militärflugzeuge in der Region für Alarm sorgen. Bereits am 26. August waren russische Maschinen in die südkoreanische Luftverteidigungszone geflogen. Auch damals stiegen Kampfjets auf.

Ende Juni waren zudem mehr als zehn chinesische und russische Militärflugzeuge über dem Japanischen Meer und dem Ostchinesischen Meer unterwegs. Südkorea legte daraufhin bei beiden Ländern diplomatischen Protest ein.

Ob Japan, Südkorea und Taiwan am 17. November auf dieselben russischen Maschinen oder auf unterschiedliche Flugzeuge reagierten, blieb zunächst unklar.