Am Landesgericht Korneuburg ist am Mittwoch ein 21-jähriger Mann rechtskräftig zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, acht Monate davon muss der Täter unbedingt in Haft. Er hat sich als Polizist ausgegeben und so Zehntausende Euro erbeutet.

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Es gibt "Karrierewege", die beginnen mit einer Lehre, und es gibt solche, die beginnen mit einem "Anruf am Festnetz". Ein 21-Jähriger hat sich für Variante zwei entschieden: Er rief bei Pensionistinnen und Pensionisten an, gab sich als Kriminalbeamter aus und bot an, die Wertsachen "sicher zu verwahren". Die Sicherheit dauerte genau so lange, bis das Schmuckkastl um die Ecke war.

"Polizeitrick fehlgeschlagen"

Fünf Mal klappte der Trick, vier Mal blieb es beim Versuch, insgesamt rund 55.000 Euro Schaden. In Gerasdorf ging er dann zur Offensive über und entriss einem Mann 30.000 Euro in Bargeld, Goldmünzen und Schmuck.

"Veränderung der Perspektive"

Nun hat das Landesgericht Korneuburg geurteilt: zwei Jahre Haft, acht Monate davon unbedingt, rechtskräftig. Immerhin bekommt er jetzt echte Uniformträger zu sehen, allerdings aus der anderen Perspektive.

Sein 25-jähriger Komplize hat den Termin beim Gericht übrigens ausgelassen. Er ist flüchtig. Vermutlich wartet er noch auf einen Rückruf.