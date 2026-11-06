Neue Screenshots zu GTA 6 zeigen heiße Szenen im Stripclub

Rockstar Games heizt die Gerüchteküche rund um das mit Hochspannung erwartete "Grand Theft Auto VI" weiter an. Das New Yorker Entwicklerstudio hat insgesamt 39 neue Screenshots veröffentlicht, die erstmals intime Einblicke in das verruchte Nachtleben des Blockbusters gewähren.

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Im Mittelpunkt der neuen Bilderserie steht ein Etablissement namens "Delights Cabaret". Ein auffälliges, pinkfarbenes Neonlogo hinter einer Tänzerin an der Stange bestätigt die Identität der Lokalität, die frei übersetzt etwa "Kabarett der Freuden" bedeutet. Der Klub befindet sich in der Stadt Port Gellhorn innerhalb des fiktiven US-Bundesstaates Leonida.

Zwar war die Fassade des Gebäudes samt Schriftzug bereits auf einem früheren offiziellen Teaser-Bild zu erkennen, doch nun gewährt Rockstar Games der weltweiten Fangemeinde zum ersten Mal einen direkten Blick in das Innere. Welche spielerischen Möglichkeiten und Interaktionen die Spieler dort erwarten, behalten die Entwickler vorerst noch für sich.

Neue Screenshots © Rockstar Games

Leonidas Nachtleben: Jason und Lucia mitten im Getümmel

Die Veröffentlichung unterstreicht eindrucksvoll, dass die weitläufige Spielwelt von Leonida insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit ihre volle Dynamik entfaltet. Die neuen Aufnahmen zeigen unter anderem die beiden spielbaren Hauptfiguren Jason und Lucia, die sich auf einer dicht gedrängten Tanzfläche bewegen, umgeben von feiernden Gästen, detailreich ausgestatteten Bars und den glitzernden Straßen der Metropole.

Lucia und Jason während der Arbeit © Rockstar Games

Als vollwertige "Open World" bietet das Action-Spektakel eine frei erkundbare Kulisse, in der das Nachtleben eine tragende Atmosphäre schaffen dürfte. Welche konkrete Funktion das "Delights Cabaret" im Verlauf der Kampagne übernimmt, bleibt derzeit Gegenstand von Spekulationen innerhalb der Szene.

© Rockstar Games

Feste Tradition: Etablissements in der GTA-Geschichte

Besuchbare Klubs dieser Art sind für treue Fans des Franchise keineswegs eine Neuerung, sondern besitzen in der Historie der Spielereihe eine lange Tradition:

Grand Theft Auto IV: Bereits hier konnten Spieler in Liberty City gleich zwei Lokale ansteuern – den "Triangle Club" sowie das "Honkers", die beide zugleich als Schauplätze für Missionen fungierten.

Bereits hier konnten Spieler in Liberty City gleich zwei Lokale ansteuern – den "Triangle Club" sowie das "Honkers", die beide zugleich als Schauplätze für Missionen fungierten. Grand Theft Auto V: Im Vorgänger gewann das "Vanilla Unicorn" massiv an Bedeutung. Neben dem Konsum virtueller Drinks und privaten Tanzeinlagen übernahm Protagonist Trevor das Lokal später vollständig, woraufhin es als Versteck und Treffpunkt diente.

Im Vorgänger gewann das "Vanilla Unicorn" massiv an Bedeutung. Neben dem Konsum virtueller Drinks und privaten Tanzeinlagen übernahm Protagonist Trevor das Lokal später vollständig, woraufhin es als Versteck und Treffpunkt diente. Grand Theft Auto VI: Mit dem "Delights Cabaret" wird diese Linie im neuen Bundesstaat Leonida nahtlos fortgeführt.

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USK und PEGI bestätigen Höchstfreigabe für Erwachsene

Dass es in Leonida ordentlich zur Sache geht, deckt sich lückenlos mit den offiziellen Alterseinstufungen der zuständigen Prüfstellen. In Deutschland erhielt der Titel von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) keine Jugendfreigabe und darf somit erst ab 18 Jahren erworben werden. Auf europäischer Ebene stufte die Pan-European Game Information (PEGI) das Spiel ebenfalls in die strengste Kategorie PEGI 18 ein, verbunden mit einer ausdrücklichen Warnung vor expliziten sexuellen Inhalten.

GTA 6 Screenshots 1 / 39 © Rockstar Games © Rockstar Games © Rockstar Games

Bereits im letzten offiziellen Trailer sorgten Jason und Lucia für Aufsehen, als sie gemeinsam unter der Dusche zu sehen waren. Gamer müssen sich allerdings noch gedulden: Der weltweite Release von "Grand Theft Auto VI" ist für den 19. November angesetzt.