Termin vorgezogen
GTA 6-Countdown: Download startet in wenigen Stunden
Für Spieler in Österreich gelten exakt dieselben Uhrzeiten wie für Deutschland, da beide Länder in der gleichen Zeitzone (MEZ) liegen.
Der Download startet somit ebenfalls heute Nacht: Für die PlayStation 5: Ab 10. November um 0 Uhr (Mitternacht). Wer Xbox Series X/S hat: Ab 10. November um 1 Uhr früh.
So geht es ohne Vorabkauf
Der sogenannte Preload (Vorab-Download) ist ein exklusiver Bonus für digitale Vorbesteller im PlayStation Store oder Xbox Store. Wenn du das Spiel nicht vorab gekauft hast, sieht der Ablauf für dich wie folgt aus:
Digitale Version: Du kannst das Spiel erst ab dem offiziellen Release-Tag (19. November 2026) im Store kaufen und genau ab diesem Moment den Download starten.
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Disc-Version (Physisch): Wenn du die Disc im Handel (z. B. bei MediaMarkt oder Libro) kaufst, musst du die Daten am Release-Tag von der Disc installieren.
Da Spiele heutzutage jedoch oft einen großen "Day-One-Patch" (Zusatz-Download) benötigen, musst du auch hier am 19. November noch mit einer enormen Download-Zeit rechnen. Da das Spiel 212 GB groß ist, lohnt sich der digitale Vorabkauf vor allem dann, wenn du eine langsamere Internetleitung hast und pünktlich zum Release loslegen möchtest.
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