GTA 6-Countdown: Download startet in wenigen Stunden

Das Warten hat ein Ende – zumindest fast. Ursprünglich war der Download für den 12. November geplant doch Rockstar Games zieht den Preload für den Blockbuster GTA 6 überraschend vor.

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Für Spieler in Österreich gelten exakt dieselben Uhrzeiten wie für Deutschland, da beide Länder in der gleichen Zeitzone (MEZ) liegen.

Der Download startet somit ebenfalls heute Nacht: Für die PlayStation 5: Ab 10. November um 0 Uhr (Mitternacht). Wer Xbox Series X/S hat: Ab 10. November um 1 Uhr früh.

So geht es ohne Vorabkauf

Der sogenannte Preload (Vorab-Download) ist ein exklusiver Bonus für digitale Vorbesteller im PlayStation Store oder Xbox Store. Wenn du das Spiel nicht vorab gekauft hast, sieht der Ablauf für dich wie folgt aus:

Digitale Version: Du kannst das Spiel erst ab dem offiziellen Release-Tag (19. November 2026) im Store kaufen und genau ab diesem Moment den Download starten.

Disc-Version (Physisch): Wenn du die Disc im Handel (z. B. bei MediaMarkt oder Libro) kaufst, musst du die Daten am Release-Tag von der Disc installieren.

Da Spiele heutzutage jedoch oft einen großen "Day-One-Patch" (Zusatz-Download) benötigen, musst du auch hier am 19. November noch mit einer enormen Download-Zeit rechnen. Da das Spiel 212 GB groß ist, lohnt sich der digitale Vorabkauf vor allem dann, wenn du eine langsamere Internetleitung hast und pünktlich zum Release loslegen möchtest.