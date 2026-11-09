Serienfans aufgepasst: Hier könnt ihr richtig sparen

Streaming-Knall: Reality-Shows, Live-Sport und Unterhaltung von RTL+ gepaart mit den neuesten Blockbustern, Serien und Dokus von WOW.

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Nach der heuer erfolgten Übernahme des Streamingdiensts Sky durch die RTL Group und den damit einhergehenden Markteintritt von WOW als Nachfolger von Sky X legen RTL+ und WOW nun ein gemeinsames Streaming-Bundle in Österreich auf.

Spar Tarif und Luxus Bundle auswählbar

Dieses vereint laut Aussendung Entertainment, Reality, Shows, Filme und Livesport von RTL+ mit Blockbustern, Serien und Dokus von WOW. Österreich ist demnach der erste Markt, in dem ein gemeinsames Angebot startet.

Angeboten werden zwei verschiedene Paketvarianten: Das Bundle mit RTL+ Premium und WOW Filme & Serien kostet 9,99 Euro monatlich (statt 19,99 Euro bei Einzelbuchung), die Kombination von RTL+ Premium Werbefrei und WOW Filme & Serien Premium ist für 15,99 Euro monatlich buchbar (statt 27,99 Euro bei Einzelbuchung).

Das bedeutet im Vergleich zu den Einzelpreisen bisher: Eine Ersparnis von 50 Prozent beim Standard-Paket und 43 Prozent bei Premium.