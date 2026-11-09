Hat Sony die coolsten Kopfhörer des Jahres?

Nach 47 Jahren kehren die legendären Walkman-Kopfhörer MDR-3R zurück

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Wer die 80er-Jahre erlebt hat, ist daran nicht vorbeigekommen: Der Walkman von Sony gehörte mehr oder weniger zur Grundausstattung und ermöglichte es uns erstmals, unterwegs Musik zu hören, ohne unser Umfeld zu stören. Zu dem tragbaren Kassettenabspielgerät gehörten natürlich auch die passenden Kopfhörer: Mit dem Modell MDR-3 brachte Sony 1979 praktische Kopfhörer heraus, die schon damals Kult waren. Heute sind sie wahre Retro-Ikonen.

Comeback der Sony-Kopfhörer

Was in den 80er-Jahren cool war, liegt jetzt wieder im Trend. Nachdem wir uns in den letzten Jahren alle kabellose Bluetooth-Headphones gekauft haben, sind seit einiger Zeit plötzlich wieder kabelgebundene Modelle gefragt. Auf diesen Zug springt Sony jetzt auf und bringt seine legendären Kopfhörer wieder auf den Markt. Selbstverständlich wurde das Sony-Modell MD3R-3R gründlich überholt und technisch auf neueste Standards gebracht.

Funktion trifft Retro-Chic

Sony springt mit den Kopfhörern MDR-3R auf den Retro-Zug auf. © Sony

Das Design der Retro-Ikone bleibt dem 47 Jahre alten Original treu. Mit blauen und orangefarbenen Ohrpolstern kann man die Kopfhörer an den individuellen Look anpassen. Auch die Verpackung orientiert sich am Aussehen von damals. Tragekomfort, USB-C-Konnektivität und ein integriertes Mikrofon für Telefonate sowie eine Inline-Fernbedienung heben die Headphones aber auf ein zeitgemäßes Niveau.

Der charakteristische Klang des MDR-3 bleibt durch denselben 23-mm-Treiber erhalten. Aber es gibt bei der Klangabstimmung geschickte Verfeinerungen, die modernen Hörgewohnheiten entgegenkommen. Eine erfreuliche Notiz am Rande: Ungefähr 25 Prozent des Kunststoffs, der für die Kopfhörer verwendet wurde, ist recycelt.

MDR-3R mit "Stranger Things"-Edition

Ein Zuckerl für Fans der Netflix-Serie "Stranger Things" ist übrigens die Special Edition im Stil der charakteristischen Kopfhörer von Max mit exklusiven Designdetails wie einem eingravierten Logo.

Die MDR-3R Special Edition "Stranger Things". © Sony

Zu haben sind die Sony MDR-3R-Kopfhörer für 59,99 Euro (UVP). Die "Stranger Things"-Edition kostet zehn Euro mehr.