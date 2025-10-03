Putin spottet über Drohnen-Angst: "Okay, ich mach’s nicht mehr"

Der Kreml-Chef macht sich über die Angst im Westen lustig.

Seit mehreren Wochen legen – vermutlich russische – Drohnen Flughäfen im Westen lahm. Während in Europa die Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung wächst, macht sich Wladimir Putin darüber öffentlich lustig.

Bei einer Diskussionsrunde in Sotschi wurde Putin am Donnerstag auf das Thema angesprochen. „Haben Sie Drohnen nach Dänemark geschickt?“, fragt der Moderator. Putin lacht die Frage weg und antwortet süffisant: „Okay, ich werde es nicht mehr tun. Nicht nach Frankreich, nicht nach Dänemark, …“

Putin verglich die Panik vor Drohnen dann sogar mit jener vor UFOs und Außerirdischen.

Rundumschlag

Ansonsten holte Putin in Sotschi zum Rundumschlag aus. Europa sei die Schuld, dass der Krieg gegen die Ukraine weiter andauert. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung zu finden, sagte er beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei.

Russland würde auf eine westliche Provokation schnell reagieren. Wenn jemand noch immer den Wunsch habe, sich mit Russland militärisch zu messen, dann solle er es versuchen, sagte Putin. Die Gegenmaßnahmen Russlands würden nicht lange auf sich warten lassen. Moskau werde schnell antworten, wenn es glaube, dass Europa es provoziere. Die russischen Streitkräfte rückten an der gesamten Front in der Ukraine vor. Zudem kämpfe fast das gesamte von den USA geführte NATO-Bündnis nun gegen Russland.

Putin äußerte sich zudem zu den jüngsten Darstellungen von US-Präsident Donald Trump, Russland sei ein „Papiertiger“: „Wenn wir mit dem gesamten NATO-Block kämpfen, uns bewegen, vorrücken und uns zuversichtlich fühlen, und wir ein “Papiertiger„ sind, was ist dann die NATO selbst?“. Trump hatte sich vergangene Woche stärker als zuvor an die Seite der Ukraine im Krieg mit Russland gestellt.