Experte warnt: Dieser Krieg kommt zu 100 Prozent

Militärexperte Gustav Gressel geht fest von einem russischen Angriff auf die NATO aus.

Nach mehreren Sichtungen in Dänemark legten Drohnen nun auch den Flughafen München lahm. Dahinter steckt wohl wieder Russland, das den Westen provozieren und austesten will. Für viele Experten sind die Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge bereits Teil einer hybriden Kriegsführung.

Russischer Angriff

Zahlreiche Experten warnen vor einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO in den kommenden Jahren - der österreichische Militärexperte Gustav Gressel sieht einen Krieg sogar fast unausweichlich.

© oe24

„Ich hatte das mal mit 80 Prozent bewertet. Jetzt stehen wir auf 100 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg kommen wird“, so Gressel im Interview mit BR24. „Die Europäer haben weder strategische Unabhängigkeit von den USA bewiesen noch militärische Härte gezeigt. Wir erschaffen Papiertiger, vor denen die Russen keinen Respekt haben.“

Ein Krieg könne nur abgewendet werden, wenn Europa massiv aufrüstet und kriegsbereit wird. Dazu würden neben Waffenkäufen auch strukturelle Veränderungen und Zivilschutzkonzepte gehören. „Putin testet immer ab, ob das Opfer isoliert ist und die Helfer schwach sind. Wenn er zum Schluss kommt, die können doch was, lässt er davon ab.“, so der Experte.

© Screenshot/Youtube

Das russische Ziel sei es, „die europäische Sicherheitsordnung zu zerschlagen und durch eine nach Moskau ausgerichtete zu ersetzen“, so Gressel weiter. Der Experte warnt dabei auch vor einem russischen Einmarsch in den baltischen Staaten sowie Ostpolen.