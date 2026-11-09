WhatsApp: Jetzt kommt das Symbol, das Freundschaften rettet

Nie mehr den Geburtstag vergessen! Der Messengerdienst hilft dir bald auf die Sprünge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Zeiten ändern sich: Früher hatten wir Telefonnummern im Kopf abgespeichert. Jetzt sind die Nummern im Handy und die meisten können, ohne nachzusehen, nicht einmal die eigene Mutter anrufen. Ähnlich verhält es sich mit Geburtstagen: Einst wussten wir genau, wann wir unseren Lieben gratulieren müssen oder es stand im Kalender. Dann kam Facebook und wir haben begonnen, uns darauf zu verlassen, dass Social Media uns daran erinnert, auf wen wir nicht vergessen dürfen.

Geburtstage werden oft vergessen

Und jetzt? Das virtuelle Sozialleben hat sich mittlerweile auf TikTok und Instagram verlagert. Da warten wir vergeblich darauf, dass wir an Geburtstage erinnert werden. Immer weniger Leute nutzen Facebook - und immer mehr verbergen ihren Geburtstag. Die Folge: Aufs Gratulieren wird schnell einmal vergessen. Das kann unter Freund:innen schnell zu Enttäuschungen führen und soll schon den einen oder anderen Streit ausgelöst haben, der eine jahrelange Freundschaft zerstört hat.

WhatsApp erinnert dich

Wer das verhindern möchte, kann jetzt auf WhatsApp bauen: Der Chatdienst geht mit einer neuen Funktion an den Start, die dir das abnimmt: Ein kleines Kuchensymbol neben dem Namen des Geburtstagskindes erinnert dich an dessen Ehrentag.

Aber Achtung: Ein bisschen mithelfen musst du trotzdem. WhatsApp bezieht die Informationen aus deinen Kontaktdaten. Du musst also in dein Telefonverzeichnis gehen und die Geburtstage eingeben. Den Rest übernimmt WhatsApp und die Freundschaft ist gerettet. Noch ist die neue Funktion nicht für alle User:innen verfügbar. Sie wird nach und nach ausgerollt.