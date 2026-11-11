Airbnb-Gastgeber toben wegen neuer Reinigungs-Vorschrift

Auf der weltweiten Buchungsplattform Airbnb vollzieht sich eine wegweisende Änderung zugunsten von Reisenden. Ab dem 20. November treten neue, strikte Reinigungsregeln in Kraft, die es privaten Gastgebern künftig ausdrücklich untersagen, Urlaubern vor der Abreise umfangreiche Haushaltsarbeiten aufzubürden.

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Bisher fanden Reisende in zahlreichen gemieteten Ferienunterkünften seitenlange Aufgabenlisten vor, die vor der Schlüsselübergabe abgearbeitet werden mussten. Mit dieser Praxis räumt das Buchungsportal nun auf. Laut Airbnb sollen die neuen Vorgaben das gesamte Nutzererlebnis optimieren, um Gästen transparent und unmissverständlich zu verdeutlichen, was von ihnen erwartet werden darf und was nicht.

Das Regelwerk untersagt Vermietern ab dem Stichtag unter anderem folgende Forderungen:

Kein Bettenabziehen: Das Abziehen von Bettdecken, Polstern oder Matratzenbezügen ist nicht mehr Sache der Reisenden.

Das Abziehen von Bettdecken, Polstern oder Matratzenbezügen ist nicht mehr Sache der Reisenden. Kein Spülen und Verräumen: Gäste müssen weder Gläser, Teller noch Besteck abwaschen, abtrocknen oder in die Schränke zurückräumen.

Gäste müssen weder Gläser, Teller noch Besteck abwaschen, abtrocknen oder in die Schränke zurückräumen. Keine Gerätebedienung: Die Pflicht zum Einschalten von Waschmaschinen oder Geschirrspülern vor dem Verlassen der Unterkunft entfällt komplett.

Die Pflicht zum Einschalten von Waschmaschinen oder Geschirrspülern vor dem Verlassen der Unterkunft entfällt komplett. Kein Müllabtransport: Gäste dürfen nicht dazu verpflichtet werden, Müllsäcke vom Grundstück wegzuschaffen oder zu fernen Entsorgungsstationen zu bringen.

Den Gastgebern verbleiben lediglich kleine, zumutbare Bitten. So ist es weiterhin gestattet, Urlauber darum zu bitten, schmutziges Geschirr zumindest im Spülbecken zu deponieren oder den anfallenden Müll nach Wertstoffen zu trennen.

Virale Ekel-Videos und Streit um teure Reinigungsgebühren

Hintergrund der Verschärfung ist ein seit Monaten schwelender Konflikt zwischen Urlaubern und Vermietern. Zuletzt sorgte der Fall von Gavin Rowlands, der gemeinsam mit seiner Frau eine Unterkunft im walisischen Neath Port Talbot betreibt, für virale Aufmerksamkeit. Er hielt die Verwüstung nach dem Auszug von Gästen auf Video fest: Eingebrannte Pfannen, Schmutzberge und unzählige leere Bierdosen in Küche und Wohnzimmer verdeutlichten das Ausmaß mangelnden Respekts. Rowlands erklärte gegenüber der "BBC", dass Gastgeber unter immer stärkerem Druck stünden.

Allerdings wuchs zeitgleich der Zorn der Urlauber über die sogenannte "Cleaning Fee". Viele Vermieter verlangen eine gesonderte, oft dreistellige Reinigungsgebühr obendrauf, boten im Gegenzug jedoch keineswegs den Hotelservice einer täglichen Zimmerpflege, sondern verlangten zusätzlich Eigenleistung. Wie skurril diese Praxis teils wahrgenommen wird, belegt ein von "Merkur.de" dokumentierter Fall: Eine Airbnb-Vermieterin buchte privat über ein Konkurrenzportal und empörte sich prompt selbst über eine verlangte Aufgabenliste inklusive Wäschewaschen, die sie als völlig unzumutbar einstufte.

Gastgeber drohen mit Abwanderung von der Plattform

Unter etablierten Vermietern stößt die Neuerung auf teils vehementen Widerstand. Guy Allen und Emma Enticott, die gemeinsam eine Ferienimmobilie in Mumbles auf der walisischen Gower-Halbinsel führen, erwägen sogar den kompletten Ausstieg aus dem Portal. Allen fand gegenüber "BBC Wales" deutliche Worte: Die Reform sei schlicht absurd, da Personen, die fremdes Eigentum ohnehin nicht achten, damit quasi einen Freifahrtschein für rücksichtsloses Verhalten erhielten. Auch Jamie-Lee Presley aus Carmarthenshire warnte öffentlich davor, dass die Neuregelung einer Einladung zur Respektlosigkeit gleiche. Ähnliche Vorfälle kursieren derzeit vermehrt im Netz, darunter ein vielbeachteter Clip auf TikTok, der das Chaos in einer italienischen Urlaubswohnung dokumentiert.

Der Konflikt verdeutlicht die wirtschaftlichen Spannungen im Ferienhausmarkt: Während Urlauber durch Plattform-Provisionen und Endreinigungsgebühren hohe Gesamtsummen berappen, klagen Vermieter über steigende Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie steuerliche Belastungen durch gewerbliche Einstufungen. Die neuen Regeln verlagern den Aufwand ab Ende November nun wieder klar zurück zu den Betreibern.