Wiener Startup GoStudent übernimmt Berlitz

Der Wiener Nachhilfe-Riese GoStudent expandiert mit einem Paukenschlag und übernimmt die deutsche Tochtergesellschaft des traditionsreichen Sprachschul-Konzerns Berlitz.

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Mit der Übernahme der traditionsreichen Berlitz Deutschland GmbH sichert sich die GoStudent Group ein bundesweites Netz aus rund 50 Sprachcentern in ganz Deutschland. Auf das übernommene Geschäft entfiel zuletzt ein Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.

Der Kaufvertrag mit der US-amerikanischen Berlitz Corporation wurde unterzeichnet, teilte GoStudent-Gründer Felix Ohswald mit.

Der Deal umfasst zentrale operative Geschäftsfelder des Bildungsanbieters:

Rund 50 eigene Standorte und Sprachcenter im gesamten deutschen Bundesgebiet

Staatlich geförderte Integrations- und Berufssprachkurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Geförderte Programme zur beruflichen Weiterbildung und Jobcoaching über Bildungsgutscheine

Offizielle telc-Prüfungszentren an über 30 Standorten für international anerkannte Sprachzertifikate

Ein breites Vor-Ort-Kursangebot für Erwachsene sowie spezielle Programme für Kinder und Jugendliche

Dienstleistungen zur gezielten Rekrutierung internationaler Fachkräfte

Das Geschäft mit Firmenkunden sowie das reine Online-Sprachtraining verbleiben hingegen bei der Berlitz Corporation und wurden bereits mit 1. September in der eigenständigen Berlitz Germany GmbH gebündelt.

Führung bleibt an Bord: Mattias Schwarz führt Geschäfte weiter

Berlitz Deutschland wird auch nach dem Eigentümerwechsel als eigenständige Einheit innerhalb der GoStudent Group weitergeführt. Als Geschäftsführer bleibt Mattias Schwarz im Amt, der das Unternehmen seit fast drei Jahrzehnten mit aufgebaut hat. Das gesamte bestehende Team und die Lehrkräfte vor Ort bleiben als operatives Rückgrat erhalten.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Berlitz Deutschland über einen langfristigen Lizenz- und Franchisevertrag weiterhin unter der weltweit bekannten Marke Berlitz auftritt. GoStudent-Gründer Felix Ohswald bedankte sich im Zuge der Bekanntgabe ausdrücklich bei Paul Fell, der die Verhandlungen von den ersten Eckpunkten bis zum Notarvertrag leitete, sowie bei Till Großmaß und Daniel Rupp von der Berlitz Corporation für das entgegengebrachte Vertrauen.

Standorte vor Ort als Vertrauensanker

Für GoStudent markiert dieser Zukauf den nächsten logischen Meilenstein nach der Übernahme des Studienkreises, der mit über 900 Standorten seit mehr als vier Jahren zur Gruppe gehört. Die Erfahrung aus der Nachhilfe zeige klar, dass physische Center vor Ort die Basis für lokales Vertrauen bilden, während das Online-Geschäft die Reichweite liefert.

Auffällig ist dabei die räumliche Nähe der Zielgruppen: In denselben Stadtteilen, in denen vormittags zugewanderte Erwachsene Sprachkurse besuchen, üben nachmittags Schulkinder Deutsch. Untersuchungen in den Standorten zeigen zudem, dass der Bedarf an Sprachförderung enorm ist: Sprachkompetenz entscheidet schon in der zehnten Klasse zu 14 Prozent über den Erfolg bei Mathematik-Zentralprüfungen – deutlich mehr als die soziale Herkunft.