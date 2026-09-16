Janko kritisiert Sabitzer! "Du hast für dein Land aufzulaufen"

Nachdem sich Marcel Sabitzer dazu entschieden hat, im österreichischen Nationalteam eine Pause einzulegen, wurde er von Ralf Rangnick für die kommenden Spiele somit nicht nominiert. Marc Janko übt nun Kritik.

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Marcel Sabitzer entschied sich nach Absprache mit Rangnick dazu, eine ÖFB-Pause einzulegen und 2026 nicht mehr für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Eine Rückkehr für die im Juni 2027 beginnende EM-Qualifikation ist laut ÖFB "nicht ausgeschlossen".

Einer, der die Entscheidung nicht nachvollziehen kann, ist Marc Janko. In seinem gemeinsamen Podcast mit Andreas Herzog, "HERZERL mit JANKO", kritisiert er seinen ehemaligen ÖFB-Nationalteamkollegen.

Entscheidung sei "ganz, ganz schlecht"

"Ich finde es ganz, ganz schlecht", sagt Janko. Dabei kritisiert er auch den internationalen Trend, längere Nationalteam-Pausen einzulegen, wie es beispielsweise Manuel Neuer in Deutschland oder Thibaut Courtois in Belgien machen bzw. gemacht haben.

"Das nimmt immer mehr Überhand, dass Spieler sagen, ich möchte für so und so viele Monate nicht mehr im Nationalteam spielen", sagt Janko. "Ich finde, das kannst du dir nicht aussuchen."

"Wenn du ein Leistungsträger bist, dann hast du für dein Land aufzulaufen. Wenn du das gar nicht mehr willst, dann musst du konsequent sein und sagen, dann trete ich zurück", wünscht sich der 43-Jährige mehr Klarheit. "Zu sagen, ich mach jetzt mal eine Pause und vielleicht komme ich zurück, wenn wir uns qualifizieren, finde ich nicht gut", so Janko weiter.

Privates Umfeld als einzige Entschuldigung

Allerdings erwähnt der ehemalige ÖFB-Teamstürmer auch, dass seine Kommentare mit Vorsicht zu genießen sind: "Wir wissen nicht die ganze Geschichte, vielleicht gab es in seinem privaten Umfeld Themen, die niemand zu wissen hat."

Aber: "Sollte es in seinem Privatumfeld nichts gegeben haben, das ihn mental aus der Bahn wirft und er braucht diese Zeit, finde ich das ehrlicherweise ein verheerendes Zeichen."

Sein Podcast-Kollege Andreas Herzog gibt sich etwas defensiver: "Dass das nicht bei allen Fans gut ankommt, weiß Sabi auch, aber im Endeffekt ist es seine Entscheidung." Er meint aber auch: "Ich hätte es nicht gemacht."