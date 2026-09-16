Transfer-Alarm bei Bayern: Karl und Pavlovic heiß begehrt

Lennart Karl und Aleksander Pavlovic sind längst etablierte Spieler beim FC Bayern München und gelten als Weltklasse-Spieler der Gegenwart und Zukunft. Kein Wunder also, dass internationale Top-Teams nun Interesse an den Ausnahmekönnern bekunden.

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Während bei Lennart Karl vor allem Real Madrid als heißester Kandidat für einen möglichen Abgang gilt, soll Aleksander Pavlovic ein millionenschweres Angebot von Manchester City bereits im Frühjahr ausgeschlagen haben. Demnach war City bereit, über 100 Millionen Euro für den 22-Jährigen zu bezahlen.

Pavlovic beschäftigte sich kurz mit dem Angebot, dürfte dem Ganzen jedoch relativ schnell einen Riegel vorgeschoben haben. Besonders sein Verhalten und sein Umgang mit dem Deal dürften dabei imponiert haben.

Pavlovic als Säule der Bayern-Zukunft

Denn nach Informationen der Sport BILD blieb sein bis 2029 laufender Vertrag nach der City-Anfrage zu den bisherigen Konditionen bestehen. Trotz seiner starken Verhandlungsposition soll er keinen Versuch unternommen haben, das Interesse aus Manchester für eine Gehaltserhöhung zu nutzen.

Damit setzt Pavlovic ein starkes Zeichen. Gerade ein Angebot in dieser Größenordnung hätte ihm eine starke Ausgangslage für mögliche Nachverhandlungen verschafft. Stattdessen konzentriert sich der Mittelfeldspieler weiterhin auf seine sportliche Entwicklung beim FC Bayern.

Auch der Verein plant langfristig mit seinem Eigengewächs. Pavlovic nimmt in den Zukunftsplanungen der Münchner eine zentrale Rolle ein. Sein Vertrag bietet dem FC Bayern dabei zunächst Planungssicherheit bis 2029.

Real als "Traumverein" von Karl

Nach Informationen von fussball-news.de steht Lennart Karl bei den Königlichen weit oben auf der Wunschliste. Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass der Bayern-Star in der Vergangenheit öffentlich erklärt hatte, Real sei sein "Traumverein".

Die Madrilenen sind allerdings längst nicht der einzige Klub, der Karl im Blick hat. Auch der FC Barcelona verfolgt dem Bericht zufolge seine Entwicklung. Der FC Arsenal soll sogar spezielle Scouts nach Deutschland geschickt haben, um den Linksfuß bei seinen Einsätzen für Bayern persönlich zu beobachten.

Von konkreten Transferverhandlungen kann derzeit allerdings keine Rede sein. Aktuell geht es den Klubs vielmehr darum, Karl intensiv zu scouten, seine Leistungsdaten auszuwerten und seine weitere Entwicklung beim deutschen Rekordmeister zu verfolgen.

Wunderkinder als Vorsorge für Abgänge?

Um mögliche Lücken, die bei Abgängen von Spielern wie Karl oder Pavlovic entstehen könnten, zu schließen, schaut man sich beim FC Bayern in der Jugend anderer Klubs um.

Als Kandidaten für mögliche Neuzugänge werden dabei zwei 15-jährige Wunderkinder gehandelt. Neben JJ Gabriel dürfte Bayern auch ein Auge auf Gabriel Rajkovic von Vålerenga geworfen haben.

Eliteserien in football 2026: Valerenga - Kristiansund Oslo 20260529. Valerenga s Gabriel Rajkovic during the elite football match between Valerenga and Kristiansund at Intility Arena. Photo: Beate Oma Dahle / NTB Oslo Norway EDITORIAL USE ONLY. RESTRICTED USE FOR BETTING COMPANIES Ref:_SPOeU1bsS0pqNU.jpg *** Eliteserien in football 2026 Valerenga Kristiansund Oslo 20260529 Valerengas Gabriel Rajkovic during the elite football match between Valerenga and Kristiansund at Intility Arena Photo Beate Oma Dahle NTB Oslo Norway EDITORIAL USE ONLY RESTRICTED USE FOR BETTING COMPANIES PUBLICATIONxNOTxINxNORxSWExDENxFINxFRA Copyright: xBeatexOmaxDahlex/xNTBx © IMAGO/NTB

Rajkovic besitzt die norwegische und die serbische Staatsangehörigkeit und hat trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrungen auf höherem Niveau gesammelt. In der Eliteserien-Saison 2025/26 kam der Offensivspieler in zwölf Partien zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und eine Vorlage.

JJ Gabriel hingegen steht bei Manchester United kurz vor dem Aus. Der 15-Jährige hätte bei Manchester United wohl diese Woche sein Pflichtspiel-Debüt für die Profis feiern sollen. Aufgrund von Spannungen zwischen Verein und Familie steht das Wunderkind nun aber kurz vor einem Abgang – Bayern und andere Top-Klubs zeigen Interesse.