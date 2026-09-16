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Schulunterricht

1 x 1 des Zusammenlebens werden mit Wimmelbild vermittelt

OÖ Hausordnung
© Zentrum für Demokratiebildung, KI generiert
Gutes Zusammenleben muss im Schulalltag immer wieder gemeinsam erarbeitet werden. Neue Lernbegleitmaterialien geben den Lehrkräften dafür konkrete und einfach einsetzbare Werkzeuge an die Hand.
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"Die Schule ist jener Ort, an dem junge Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen. Deshalb müssen wir dort frühzeitig vermitteln, was unser Zusammenleben trägt. Mit den neuen Lernbegleitmaterialien bringen wir die OÖ Hausordnung altersgerecht in die Klassenzimmer. Denn gemeinsame Werte entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn sie verstanden, vermittelt und im Alltag gelebt werden", sagt Integrations-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Das 1 x 1 des Zusammenlebens wird mit mittels Wimmelbild, Memory-Spiel und Quiz "Was würdest du tun? – Miteinander in der Schule" vermittelt.

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Die Schüler werden auch aufgefordert, eine gemeinsame Klassenregel festzulegen.

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