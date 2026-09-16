Linz AG: Gasspeicher zu 95 Prozent voll

Die deutschen Gasspeicher liegen im September bei rund 55 Prozent — so leer wie seit 15 Jahren nicht. Oberösterreich ist viel besser aufgestellt.

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Um die Versorgung auch unter herausfordernden Marktbedingungen verlässlich sicherzustellen, hat die LINZ AG ihre Vorkehrungen früh begonnen. Eine wichtige Säule ist dabei die Befüllung der eigenen Erdgasspeicher.

Derzeit liegt der Speicherstand der eigenen Erdgasspeicher bei hohen 95 Prozent und damit deutlich über dem Österreich-Schnitt.

Die LINZ AG ist am Speicherverbund 7Fields beteiligt und bezieht zusätzlich Speicherdienstleistungen aus dem österreichweiten Speicherportfolio der RAG. Das gespeicherte Erdgas – die Gesamtkapazität beträgt 745 Gigawattstunden (GWh) – befindet sich im Eigenturm der LINZ AG.

Auch genügend Holz

Zu den Vorkehrungen der LINZ AG für die jeweils nächste Heizsaison zählt auch das Befüllen des Holzlagers für das eigene Biomasseheizkraftwerk. Die Holzeinlagerung für die bevorstehende Heizsaison läuft derzeit sogar über Plan.