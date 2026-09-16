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Lieblingsmehlspeise

Linzer Torte ist der Star dieses Theaterabends

Premiere am Landestheater
© Landestheater Linz
Ein unterhaltsamer Volkstheaterabend über süße Versuchungen, kulturelle Missverständnisse und die österreichische Mehlspeisen-Kultur.
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Am Samstag, 19. September findet die Premiere der Mehlspeisenparade "Linzer Torte mit Schlag" von David Bösch am Linzer Landestheater statt.

Jackson aus New York erhält einen rätselhaften Brief aus der alten Welt, aus "einem Fleck namens Oberösterreich". Darin wird die vielleicht beste Torte der Welt gepriesen. Beigefügt ist eine Kostprobe – eine Unterschrift aus Ribiselmarmelade, dem süßen Geheimnis der Linzer Torte. Fasziniert folgt Jackson der Spur dieser Köstlichkeit. Doch schon an der Grenze zu Österreich wird klar, dass seine Mission nicht ohne Hindernisse verlaufen wird. Zwischen lokalen Eigenheiten, sprachlichen Stolpersteinen und kulinarischen Offenbarungen begegnen ihm eine zarte Liebesgeschichte und eine handfeste Lektion in Sachen Bürokratie.

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Mit viel Humor, Musik und einem Augenzwinkern feiert Bösch nicht nur die Linzer Torte, sondern auch die Eigenheiten der Menschen, die sie umgeben: ein Volkstheaterabend mit Gesang, Humor und Sinn für Kulinarik. Die Uraufführung ist ausverkauft. Das Stück steht bis 8. November am Spielplan.

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