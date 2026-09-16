34% günstiger: Dieser Mini-Staubsauger ist Amazons Nr. 1

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Krümel zwischen den Autositzen, Staub auf der Tastatur oder Schmutz in kleinen Ecken: Für solche Fälle muss nicht immer der große Staubsauger aus dem Schrank geholt werden. Der Fanttik Slim V8 APEX ist kompakt, kabellos und für schnelle Reinigungsarbeiten konzipiert. Aktuell ist der Mini-Handstaubsauger bei Amazon besonders interessant: Statt 100,84 Euro UVP kostet er nur 67,04 Euro – Sie sparen damit 33,80 Euro beziehungsweise 34 Prozent.

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Klein, aber vielseitig: 4-in-1 für Auto und Haushalt

Der Fanttik Slim V8 APEX ist vor allem für Bereiche gedacht, an die Sie mit einem klassischen Staubsauger nur schwer herankommen. Im Auto können Sie damit beispielsweise Sitze, Ablagen und schmale Zwischenräume reinigen. Zu Hause eignet sich das kompakte Gerät unter anderem für den Schreibtisch, die Tastatur oder kleinere Flächen.

Dabei handelt es sich um ein 4-in-1-Gerät, das neben dem Saugen weitere Funktionen für unterschiedliche Anwendungen bietet. Durch das kabellose und kompakte Design lässt sich der kleine Helfer außerdem unkompliziert verstauen und schnell hervorholen, wenn zwischendurch etwas gereinigt werden soll.

Fanttik Slim V8 APEX Kabelloser Akku Autostaubsauger, 4-in-1 Mini (Schwarz) © Fanttik

Bis zu 19.000 Pa Saugleistung

Trotz seiner kompakten Größe gibt der Hersteller eine Saugleistung von bis zu 19.000 Pa beziehungsweise 45 AW an. Zwei verschiedene Saugmodi ermöglichen es Ihnen, die Leistung an die jeweilige Aufgabe anzupassen.

Praktisch ist außerdem die One-Touch-Entleerung: Der aufgesaugte Schmutz lässt sich per Knopfdruck aus dem Behälter entfernen, ohne dass Sie umständlich hineingreifen müssen.

Amazon reduziert den Handstaubsauger um 34 Prozent

Fanttik Slim V8 APEX Kabelloser Akku Autostaubsauger, 4-in-1 Mini (Schwarz) © Fanttik

Der aktuelle Preis macht das Modell besonders interessant. Amazon bietet den Fanttik Slim V8 APEX momentan für 67,04 Euro statt 100,84 Euro UVP an. Das entspricht einer Ersparnis von 33,80 Euro.

Hinzu kommt: Das Modell wird bei Amazon aktuell als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Handstaubsauger geführt und das Angebot ist als "stark nachgefragt" gekennzeichnet.

Wer schon länger nach einem kleinen kabellosen Sauger fürs Auto oder für schnelle Einsätze zu Hause sucht, bekommt den Fanttik Slim V8 APEX damit derzeit deutlich unter seiner UVP.

Unser Fazit: Kompakt, kabellos und vielseitig einsetzbar – besonders fürs Auto und schwer erreichbare Stellen kann ein Mini-Handstaubsauger praktisch sein. Mit 34 Prozent Rabatt und einem Preis von aktuell 67,04 Euro ist der Fanttik Slim V8 APEX momentan ein attraktives Amazon-Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.