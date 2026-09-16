Nur 20 Euro: Diese Tefal-Pfanne ist bei Amazon jetzt 30% günstiger

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Eine gute Bratpfanne gehört zu den Dingen, die in der Küche ständig zum Einsatz kommen – ob für Spiegelei am Morgen, Gemüse, Fleisch oder schnelle Feierabendgerichte. Umso besser, wenn ein Markenmodell gerade besonders günstig zu haben ist: Die Tefal Easy Cook & Clean Bratpfanne mit 28 Zentimetern Durchmesser kostet bei Amazon aktuell nur 19,66 Euro statt 28,22 Euro UVP.

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Tefal-Pfanne für unter 20 Euro

Mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern bietet die Easy Cook & Clean ausreichend Platz für viele klassische Alltagsgerichte. Besonders praktisch ist die Antihaftbeschichtung, die das Braten erleichtern und gleichzeitig die anschließende Reinigung unkomplizierter machen soll.

Ein interessantes Detail ist außerdem das bekannte Thermo-Signal von Tefal. Dieses zeigt an, wann die Pfanne die ideale Temperatur zum Braten erreicht hat. Sie müssen also nicht lange rätseln, ob die Pfanne bereits heiß genug ist, sondern können sich am Signal orientieren.

Tefal Easy Cook & Clean Bratpfanne 28 cm © Tefal

Gleichmäßige Hitze für den Küchenalltag

Der Pfannenboden ist laut Hersteller auf eine gleichmäßige Hitzeverteilung ausgelegt. Dadurch soll sich die Wärme über die Bratfläche verteilen, was insbesondere bei größeren Portionen praktisch ist.

Gefertigt wird das Modell in Frankreich. Wichtig vor dem Kauf: Die Easy Cook & Clean ist nicht für Induktionsherde geeignet. Wer zu Hause mit Induktion kocht, sollte daher zu einem anderen Modell greifen.

Aktuell 30 Prozent günstiger

Besonders interessant ist derzeit aber der Preis. Amazon bietet die Tefal-Pfanne im Rahmen eines befristeten Angebots für nur 19,66 Euro an. Gegenüber der UVP von 28,22 Euro entspricht das einer Ersparnis von 8,56 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

Damit bekommen Sie eine 28-Zentimeter-Pfanne von Tefal aktuell sogar für unter 20 Euro. Wer ohnehin eine neue Alltagspfanne sucht oder eine ältere Pfanne ersetzen möchte, sollte sich das zeitlich begrenzte Angebot daher genauer ansehen.

Unser Fazit: 28 Zentimeter Durchmesser, Antihaftbeschichtung, Thermo-Signal und ein aktueller Preis von nicht einmal 20 Euro – die Tefal Easy Cook & Clean bringt einige praktische Eigenschaften für den Küchenalltag mit. Lediglich Induktionsnutzer müssen bei diesem Modell passen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.