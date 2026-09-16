Projektwoche & Co.: Land passte Förderung nicht an

SPÖ kritisiert, dass Förderungen des Landes OÖ nicht an das tatsächliche Preisniveau angepasst werden.

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"Die Preise sind in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. Um fast 39 Prozent seit 2015, um genau zu sein. Viele Förderungen des Landes Oberösterreich sind aber nicht mitgewachsen. Manche Beträge sind seit Jahren exakt gleich geblieben. Andere wurden zwar erhöht, aber zu wenig", zeigt SPÖ-Sozialsprecherin und Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu auf. Man müsse auch bedenken, dass das Budget in den letzten 10 Jahren um über 70 Prozent mehr geworden sei und damit die Ausgaben für jede einzelne Förderung im Vergleich zum Gesamtbudget nochmal weniger ausmachen. Es treffe Pflegefamilien, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Familien mit Kindern gleichermaßen.

Schulveranstaltungshilfe stagniert

Zwei der vielen Beispiele: Der Zuschuss zur Kurzzeitpflege in Alten- und Pflegeheimen liegt seit 2024 unverändert bei 779,31 Euro.

Und drei Jahren hat sich bei der Schulveranstaltungshilfe nichts mehr bewegt, obwohl Fahrten, Unterkunft und Verpflegung für Schulveranstaltungen spürbar teurer geworden sind. Sie liegt zwischen 60 Euro für 2-tägige und 150 Euro für 5-tägige Schulveranstaltungen.



"Für manche Familien entscheidet dieser Zuschuss tatsächlich mit, ob ein Kind bei der Skiwoche oder der Projektwoche dabei sein kann oder zu Hause bleiben muss. Kein Kind sollte deshalb fernbleiben, weil sich die Eltern die Differenz nicht mehr leisten können. Diese Förderung gehört wieder auf ein Niveau gebracht, das mit den tatsächlichen Kosten Schritt hält", so Engleitner-Neu.