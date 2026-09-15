Sauberkeits-Offensive für Linzer City

Sollen Mistkübel täglich entleert werden oder reicht Dienstag, Donnerstag und Freitag? Darüber diskutieren am 24. September Politiker im Gemeinderat.

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Mit einem Gemeinderatsantrag fordert die FPÖ eine umfassende Sauberkeitsoffensive für das gesamte Linzer Stadtgebiet. Hintergrund seien die im Sommer bekannt gewordenen Einsparungen bei der Stadtreinigung. "Unter anderem wurden Reinigungsintervalle auf der Landstraße reduziert, Mistkübel seltener entleert und Wochenendüberstunden gestrichen", sagt FPÖ-Gemeinderätin Patricia Haginger und findet, dass damit an der falschen Stelle gespart werde.

Intervalle werden angepasst

Die zuständige Vize-Bgm. Merima Zukan (SPÖ) verteidigt die Neuorganisation: "Natürlich schauen wir genau darauf, wie sich die neuen Abläufe in der Praxis bewähren. Wenn wir feststellen, dass ein Intervall an einem bestimmten Ort nicht ausreicht oder zusätzlicher Reinigungsbedarf besteht, werden wir nachsteuern. Eine effiziente Personalplanung darf nicht dazu führen, dass die Leistung für die Linzer*innen schlechter wird."