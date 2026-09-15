Büromöbelhersteller
hali investiert trotz Umsatzrückgang13,5 Mio. Euro am OÖ-Standort
Büromöbelhersteller hali investiert bis 2030 rund 13,5 Mio. Euro in die Modernisierung seiner Produktion am Standort Eferding. Es sollen neue Fertigungsanlagen, ein automatisiertes Plattenlager sowie ein 1.200 Quadratmeter großer Hallenzubau entstehen. Die Umsetzung erfolge in sechs Bauphasen bei laufendem Betrieb, hieß es in einer Aussendung. Der Umsatz ist 2025 gegenüber dem Rekordjahr 2024 indes zurückgegangen, von 67 Mio. auf rund 60 Mio. Euro.
Auch interessant
Wunsch für Ausschreibungen
Der geringere Umsatz erkläre sich auch mit dem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld. Die Büro- und Möbelbranche sei weiterhin von "Investitionszurückhaltung und hohem Wettbewerbsdruck geprägt". Gerade wegen dieser Rahmenbedingungen wünscht sich Geschäftsführer Daniel Erlinger bei öffentlichen Ausschreibungen, "dass neben dem Preis auch Kriterien wie Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung stärker gewichtet werden".
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden