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Büromöbelhersteller

hali investiert trotz Umsatzrückgang13,5 Mio. Euro am OÖ-Standort

hali Produktion
© Wenzel für hali
Seit mehr als 80 Jahren entwickelt und produziert hali Möbel in Oberösterreich.
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Büromöbelhersteller hali investiert bis 2030 rund 13,5 Mio. Euro in die Modernisierung seiner Produktion am Standort Eferding. Es sollen neue Fertigungsanlagen, ein automatisiertes Plattenlager sowie ein 1.200 Quadratmeter großer Hallenzubau entstehen. Die Umsetzung erfolge in sechs Bauphasen bei laufendem Betrieb, hieß es in einer Aussendung. Der Umsatz ist 2025 gegenüber dem Rekordjahr 2024 indes zurückgegangen, von 67 Mio. auf rund 60 Mio. Euro.

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Wunsch für Ausschreibungen

Der geringere Umsatz erkläre sich auch mit dem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld. Die Büro- und Möbelbranche sei weiterhin von "Investitionszurückhaltung und hohem Wettbewerbsdruck geprägt". Gerade wegen dieser Rahmenbedingungen wünscht sich Geschäftsführer Daniel Erlinger bei öffentlichen Ausschreibungen, "dass neben dem Preis auch Kriterien wie Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung stärker gewichtet werden".

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