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"For heavens sake eat cake"-Ansage auf neuer Linzertorten-Dose

Linzer Torte
© Tourismus Linz
"Gebt´s einen Frieden und esst die Torte": Linz fordert zu einer bewussten Pause auf.
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Die Linzer Torte bekommt auch heuer wieder eine neue Dose. Bereits zum zwölften Mal wurde die Designdose gemeinsam mit heimischen Künstler gestaltet. 2026 hat der Linzer Marco Prenninger mit "For heavens sake eat cake" eine klare Botschaft und übt dabei auch Kritik.

"Die Linzer Torte steht für Tradition, ihre Designdose für die kreative Handschrift unserer Stadt. Marco Prenninger bringt heuer eine gute Portion Humor ins Spiel und lädt dazu ein, sich Zeit für Genuss zu nehmen", sagt Linzer Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

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Ältere Editionen erhältlich

Es wurde laut Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin von Linz Tourismus, bewusst Englisch für die Fortführung der internationalen Strategie gewählt. 

Prenniger hatte zu Beginn den Slogan "Gebt´s einen Frieden und esst die Torte" vorgeschlagen.

Die Dosen sind individuell gefüllt bei vielen Konditoreien und auch in den städtischen Museen erhältlich. In der Konditorei Jindrak wird eine Torte mit 10-cm-Durchmesser um 14, 80 Euro in die Dose verpackt.
Tipp für Sammler: Durch die Visit Linz-App kommt man noch an ältere Editionen.

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