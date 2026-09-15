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Letzte Show 2026

So cool wird das "Starnacht"-Finale in der Wachau

Barbara Schöneberger und Hans Sigl
© ORF
Star-Aufgebot zum Saison-Ende der beliebten TV-Show.
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Glanzvoller Abschluss der "Starnacht"-Saison mit vielen Premieren: Vor der malerischen Kulisse der Weltkulturerbe-Region mit ihrem einzigartigen Ambiente begrüßen Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstag, dem 19. September 2026, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder zur "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau.

Unheilig - Der Graf
Unheilig - Der Graf © REUTERS

Top-Stars in Rossatzbach

Die letzte "Starnacht" des Jahres ist zugleich das erste Mal für zahlreiche Stars: Nach etwa neun Jahren Pause kehrt der Graf mit Unheilig zurück und wird zum ersten Mal die "Starnacht"-Bühne betreten. Auch die US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin Peggy March, Joey Heindle, Singer-Songwriterin NESS und die deutschen Bands Kuult und Milllionen sowie Lucas Fendrich geben ihr "Starnacht"-Debüt.

Lucas Fendrich
Lucas Fendrich © Andreas Tischler / Vienna Press

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Anna-Carina Woitschack
Anna-Carina Woitschack © Getty Images

Beim "Starnacht"-Saisonfinale auf der Bühne – eingebettet zwischen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein – stehen außerdem Glasperlenspiel, Julia Buchner, Josh., Marina Marx und Nino de Angelo sowie Anna-Carina Woitschack, Chris Steger, Francine Jordi und Thorsteinn Einarsson. Ebenfalls eine Premiere feiert die "Starnacht aus der Wachau" im SRF, das ab 2026 die Erfolgsshow – neben dem MDR – als Eurovisionsshow zeigt.

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