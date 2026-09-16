Drama um Salzburger
Radfahrer (36) kracht in Rotwild – tot
Eine Frau hatte den schwer verletzten 36-jährigen Mann kurz nach 20.00 Uhr nahe der Mautstelle Nord auf der Straße liegend gefunden. Trotz aller Rettungsversuche verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Dort wurden Spuren gefunden, die laut Polizei auf einen Zusammenstoß mit einem Rotwild schließen lassen.
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Wie die Polizeiinspektion Berchtesgaden in einer Aussendung mitteilte, konnten für den Unfall noch keine Zeugen ermittelt werden. Darum könnten nur Vermutungen zur Unfallursache gegeben werden.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen gehen die Ermittler aber davon aus, dass der Mann bergab gefahren ist. Das Rotwild konnte trotz einer Suche mit einem Jäger bisher nicht aufgefunden werden. Zur genaueren Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.
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