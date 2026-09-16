Posthof-Herbstsaison startet mit Anti-Disco von Lars Eidinger

Für die neue Posthof-Spielzeit gibt es bereits mehr als 180 fixierte Live-Shows aus Musik, Tanz, Theater, Kleinkunst und Literatur.

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"Rekordverdächtige 148.000 Besucher:innen haben in der vergangenen Saison bei 265 Veranstaltungen die Programme von Zeitkultur am Hafen genutzt, im Schnitt fast 560 pro Abend", bilanzierte Posthof-Chef Gernot Kremser am Mittwoch bevor er das neue Programm vorstellte.

Lars Eidinger gibt Tempo für Herbst vor

Zum Auftakt im September zeige sich, wie häufig Euphorie und Verletzlichkeit dieselbe Sprache sprechen. Etwa bei Only The Poets am 17.9.: Mit offenem Herzen bringen die britischen Alt-Pop-Höhenflieger erstmals ihre großen Hooks nach Linz. Gleich am Abend darauf, am 18.9., lässt Lars Eidinger Liebesgedichte zwischen Sehnsucht und Widerspruch auf Rap, Breakbeat und Techno treffen. "Wer den Berliner Anti-Star nur als Schauspieler kennt, kennt ihn nur halb!", so Kremser.

25. Österreichische Theatermeisterschaften

Zehn Wochen lang läuft heuer das Ahoi! Pop 2026 mit Konzerten von Modeselektor über Delinquent Habits und Cordoba 78 bis Caorli. Zwölf Abende lang im November versammelt das 43. Linzer Kleinkunstfestival wieder alles, was aktuelles Kabarett, Comedy und Satire hergeben - von Robert Palfrader über Thomas Mraz bis Miss Ivanka T.

Vollgepackt mit neuen Spielideen und noch mehr Tempo feiern die Österreichischen Theatersport-Meisterschaften ab 2. Dezember ihr unglaubliches 25-jähriges Jubiläum. Und dazu gesellt sich laut Kremser "ein ungewöhnlich dichter Literatur-Schwerpunkt" mit Mareike Fallwickl, Eva Menasse, Stefanie Sargnagel, Max Goldt und Lokalmatadorin Birgit Minichmayr.